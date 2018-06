Teenager er i livsfare efter trafikulykke

Klokken 13.06 torsdag blev politiet kaldt ud til en trafikulykke på Ramskovvej i Grenaa. 18-årig i livsfare.

En 18-årig kvinde er i kritisk tilstand, efter at hun torsdag eftermiddag var involveret i en trafikulykke i Grenaa.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Kvindens pårørende er blevet underrettet.

- De foreløbige undersøgelser tyder på, at kvinden af ukendte årsager mistede kontrollen over sin bil og ramte ind i et hegn ved siden af vejen. Ved sammenstødet blev hun ramt af en hegnspæl og blev så alvorligt kvæstet, at hun er i livsfare, skriver politiet.

Det var klokken 13.06, at politiet modtog anmeldelsen om hændelsen på Ramskovvej.

En bilinspektør undersøger nu omstændighederne omkring ulykken nærmere.

Indtil bilinspektørens rapport er færdig, ønsker Østjyllands Politi ikke at oplyse yderligere om, hvordan ulykken eventuelt kan være sket.

/ritzau/