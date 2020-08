Teenager erkender dominansvold i Sønderborg

I juni udsatte 16-årig med indvandrerbaggrund en jævnaldrende for vold og ydmygelse i et shoppingcenter.

I en opsigtsvækkende sag om fænomenet dominansvold har en 16-årig dreng fredag i retten i Sønderborg blandt andet erkendt at tvinge en jævnaldrende til at kysse sin sko.

Derudover erkender den 16-årige også at have udsat offeret for spark, slag og skaller

I store træk forklarede den tiltalte, at han havde gjort det, fordi den jævnaldrende havde "spillet smart". Det fortæller anklageren i sagen, Kristen Flethøj Ege til Ritzau.

Ti vidner afgav forklaring i retten fredag. Ifølge Kristen Flethøj Ege var vidnerne venner af tiltalte såvel som offeret i sagen.

Fænomenet dominansvold er især er kendt fra kriminelle miljøer i Sverige, hvor svenskere med indvandrerbaggrund overfalder og ydmyger etniske svenskere.

I juni begyndte en video af de to drenge at florere på internettet.

I videoen kan man se, at den tiltalte griber den lyshårede dreng om halsen, hvorefter han skubber drengen ind i en toiletbås i shoppingcenteret Borgen, som ligger i Sønderborg.

Inde i båsen bliver den lyshårede dreng tildelt både slag på siden af hovedet og en skalle. Offeret bliver derefter tvunget til at kysse den tiltaltes sko, hvorefter den tiltalte i første omgang sparker offeret i hovedet.

Liggende på knæ ender offeret med at kysse den tiltaltes sko.

Videoen, som Ritzau har set, har været tilgængelig flere steder på nettet.

Den begyndte at florere på nettet, efter at den tiltalte angiveligt selv havde lagt den på Facebook.

Fænomenet om vold og ydmygelse af et offer er som sagt kendt fra Sverige, hvor den ydmygende behandling især bruges af unge kriminelle indvandrere.

I en undersøgelse fra universitet i Lund beskriver de svenske indvandrerkriminelle situationen som, at de er ”i krig med svenskerne”.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden kræver, at den 16-årige bliver anbragt på en sikret institution for børn og unge.

Det forventes, at der bliver afsagt dom tirsdag den 18. august.

/ritzau/