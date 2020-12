Teenager ringede 112: Jeg er helt blæst på stoffer og har en pistol

Efter at have tvunget jævnaldrende til at kysse sine sko ringede 17-årig til alarmcentral med truende besked.

Sydøstjyllands Politi fik travlt, da vagtcentralen en aprilaften fik et opkald fra en 17-årig dreng.

- Jeg står nede ved gågaden i Kolding lige nu og er helt blæst på stoffer. Jeg har en pistol i min venstre hånd. Jeg begynder at skyde rundt lige om lidt.

Alarmopkaldet er blevet afspillet i Retten i Kolding tirsdag formiddag.

Her er den nu 18-årige mand, der ringede til vagtcentralen, sammen med to jævnaldrende tiltalt for 20 kriminelle forhold begået i Kolding og Aabenraa i 2019 og 2020.

Anklageskriftet spænder fra røveri, vold og trusler til ildspåsættelse og knuste ruder i butikker og biler.

Den 18-årige kan ikke huske, at han ringede til politiet den torsdag aften i april. Men han genkender sin egen stemme på lydoptagelsen.

- Jeg var på stoffer den dag. Jeg husker ikke noget som helst. Det var først dagen efter, da jeg vågnede i arresten, at jeg tænkte, hvad fuck er der sket, forklarer han i retten.

Manden havde ikke nogen pistol, fortæller han.

Det truende opkald til politiet er ikke det eneste, han kan erkende.

Få timer forinden truede han en jævnaldrende til at kysse sine sko i en baggård i Kolding.

- Jeg siger, han skal kysse min fod. Så sparker jeg ham i hovedet, så han ender i en hæk, lyder den detaljerede forklaring.

Dernæst tildelte han manden, der lå i hækken, flere knytnæveslag i hovedet.

Det skete ifølge den tiltalte i raseri over, at manden, der skulle kysse skoene, angiveligt havde truet veninden.

Veninden, der også er under anklage i sagen, var ligeledes 17 år på gerningstidspunktet.

Den tredje tiltalte var 16 år.

Det stoppede ikke med volden i baggården i Kolding. For senere tog trioen ifølge anklagen på besøg hos den samme mand i en lejlighed i Kolding.

Her blev døren brudt op, og manden blev tæsket. Inden de tre teenagere herefter forsvandt, tog de en pose med stoffer med sig fra mandens stuebord.

Den indeholdt ifølge anklageskriftet blandt andet hash, kokain og MDMA.

De tre tiltalte har været varetægtsfængslet siden juli. Der ventes dom i sagen i næste uge.

/ritzau/