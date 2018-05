Teenagere dømt for røverier og sexovergreb

En 23-årig mand blev frarøvet sit dankort og i næsten to timer holdt fanget i pirattaxi i Aarhus.

Ved femtiden om morgenen den 9. september stod en 23-årig mand på Klostertorvet i Aarhus og ventede på en taxi, da to unge mænd i en bil tilbød ham et lift hjem.

Da han takkede ja og steg ind i bilen, var det starten på et næsten to timer langt mareridt.

Undervejs standsede de to mænd bilen og slog deres offer i ansigtet med en knyttet hånd for at få ham til at aflevere sit dankort og pinkode. Derefter hævede de flere tusinde kroner og brugte nogle af pengene på at oddse.

Flere gange bad den 23-årige om at blive sat af, men de tvang ham til at tage sin t-shirt op for ansigtet og truede ham med en kniv til at blive i bilen.

Først klokken 06.45 blev offeret sluppet fri ved Marselisborgskoven.

Tirsdag er en 16-årig dreng og en 18-årig mand ved Retten i Aarhus blevet idømt et år og ni måneders fængsel i sagen, oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 23-årige var dog ikke de to teenageres første offer. Nogle timer tidligere overfaldt de en 26-årig mand, der sad og spiste en burger i Rådhusparken.

De sparkede ham i hovedet og truede ham til at aflevere telefon, dankort og pinkode. Det lykkedes dog manden at stikke af og kontakte politiet.

Foruden røverier og frihedsberøvelse blev de to sammen med en 17-årig dreng dømt for at have udsat en 17-årig pige for forskellige seksuelle krænkelser i en lejlighed i Aarhus.

De filmede krænkelserne, og den 18-årige delte bagefter filmklippene med flere personer, så han blev også dømt for udbredelse af børneporno.

Den 16-årige og den 18-årige blev begge idømt et år og ni måneders fængsel, mens den 17-årige blev idømt fem måneders fængsel. Derudover blev den 18-årige, der er irakisk statsborger, idømt en betinget udvisning.

Mens den yngste modtog dommen, valgte de to andre at tænke over, om de vil anke til landsretten.

Anklager Tanja Fogt er tilfreds med, at retten stort set fulgte hendes påstand om straf.

- Jeg vil dog nu overveje, om jeg skal indstille sagen til anke via statsadvokaten, da den 18-årige ikke fik en ubetinget udvisning, som jeg havde påstået, udtaler hun i pressemeddelelsen.

/ritzau/