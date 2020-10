Telefonfuskere får fængsel for at stjæle millioner fra ældre

En gruppe unge mænd lokkede adgangskoder ud af ældre borgere, der blev frastjålet næsten 11 millioner kroner.

Seks unge mænd formåede fra efteråret 2018 til sommeren 2019 at få millionerne til at rulle ind på deres bankkonti.

Pengene stammede ikke fra kloge forretninger eller investeringer, men var resultatet af systematisk bedrageri rettet mod ældre borgere.

Fredag er tre af mændene blevet idømt fængselsstraffe for groft databedrageri ved Retten i Lyngby.

Den 21-årige Jawid Ahmad Sawar straffes med fire års fængsel for at have haft en central rolle i sagen, mens 20-årige Nikolaj Holstein Nybye og 19-årige Sasan Navak begge får tre års fængsel.

Sidstnævnte får desuden en advarsel om udvisning, da han - modsat de øvrige to - ikke er dansk statsborger.

Mændene er kendt skyldige i at have stjålet knap 11 millioner kroner fra 157 ældre borgere, som over telefonen blev overtalt til at udlevere personnumre, adgangskoder og koder til NemID.

På den måde fik de tre mænd adgang til ofrenes bankkonti.

Alle tre har bedt om betænkningstid i forhold til, om de skal anke dommen.

De resterende tre mænd, som også deltog i bedragerierne, blev dømt ved en tilståelsessag i marts. De fik mellem tre et halv og fire års fængsel.

