Teleselskab har delt private sms-beskeder med politiet ved en fejl

Politiet har uberettiget fået adgang til tilfældige danskeres sms-beskeder via et datatræk fra et teleselskab.

Dybt fortrolige oplysninger som sms-indhold fra intetanende danskere er stik imod reglerne blevet udleveret fra et teleselskab til politiet.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Oplysningerne er blevet udleveret, i forbindelse med at politiet har indhentet signaleringsdata, der blandt andet kan bruges til at søge efter vidner under en efterforskning.

Et telefonnotat fra Rigspolitiet, som Jyllands-Posten har fået aktindsigt i, viser, at udleveringen af oplysningerne minimum er sket to gange.

Ifølge notatet rettede Rigspolitiet den 27. marts henvendelse til teleselskabet om problemet.

To måneder senere – den 28. maj, hvor notatet er dateret – fremgår det dog, at "problemstillingen fortsat opstår i visse sager".

Teleselskabet er anonymiseret i materialet, og Rigspolitiet vil ikke oplyse navnet på selskabet.

Jakob Willer, som er direktør i teleselskabernes branchesamarbejde, Teleindustrien, er dog bekendt med det og siger, at der er tale om en alvorlig fejl, som ikke burde ske.

Teleanalytiker Torben Rune kalder sagen alvorlig.

- Det er uskyldige mennesker, hvor politiet lige pludselig får indsigt i deres fulde kommunikation. Ikke bare, hvilke numre der er ringet til og modtaget opkald fra, men også alt, hvad der har været af sms-kommunikation, siger han til Jyllands-Posten.

På Christiansborg vækker sagen bekymring – ikke mindst i lyset af teledatasagen om politiets brug af fejlagtige og mangelfulde masteoplysninger.

- Det er alarmerende, at oplysninger, som man regner med er ens egne private, bliver udleveret til politiet, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Rigspolitiet har ikke overblik over antallet af sms-beskeder, som det uberettiget har fået adgang til, men oplyser, at problemet er blevet løst.

