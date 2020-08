Telesvindlere narrede 11 millioner kroner fra deres ofre

Seks mænd er anklaget for at lokke koder og oplysninger fra fortrinsvis ældre ofre og lænse deres konti.

Ved at udgive sig for at ringe fra banken, teleselskabet, NemID eller lignende lykkedes det over en periode på knap ni måneder i 2018 og 2019 en gruppe svindlere at narre en formue fra deres ofre.

Ofrene var fortrinsvis ældre mennesker, og gennem de svigagtige opkald lykkedes det svindlerne at lænse 157 personer for knap 11 millioner kroner sammenlagt.

Seks mænd mellem 19 og 23 år har siden august 2019 siddet fængslet i sagen, som siden er vokset i omfang. Og i den kommende uge skal deres sager for retten.

Det er anklagemyndigheden ved Særlig Efterforskning Øst under Københavns Politi, som skal føre sagen ved Retten i Lyngby. Her fortæller senioranklager Sannie Pilebo, at sagen i omfang er enorm.

- Det er en stor sag. Det er den største, jeg nogensinde har set, af denne karakter, lyder det fra Sannie Pilebo om sagen, der har fået kaldenavnet "Operation Dialer".

Sagens størrelse afspejler sig i omfanget af dage, som sagen skal behandles i retten. På forhånd er der afsat hele 25 dage.

Sannie Pilebo, som dog ikke selv skal føre sagen i retten, fortæller, at det blandt andet skyldes en omfattende bevisførelse med både tekniske beviser, aflytninger og videoovervågning. Derudover skal en række af sagens ofre formentlig afhøres i retten.

Gerningsmændene lænsede deres ofre ved at lokke personnumre, adgangskoder og NemID-oplysninger ud af dem. Oplysningerne brugte svindlerne til at overføre penge til konti, som de på den ene eller den anden måde selv havde adgang til.

Ud over de 157, som blev franarret de mange penge, blev yderligere 517 personer forsøgt franarret penge. Det mislykkedes imidlertid. Enten fordi de ikke udleverede oplysningerne, fordi der ikke var penge på kontoen, eller fordi de ikke besvarede svindlernes opkald, fremgår det af sagens anklageskrift.

Det var oprindeligt planen, at sagen skulle køre som én samlet sag mod alle seks med start mandag. Men efter alt at dømme agter mindst én af mændene at tilstå.

Mandagen i Lyngby indledes nemlig med en tilståelsessag.

- Planen er, at tre af de tiltalte skal afhøres med henblik på at afklare, om sagen kan fremmes som en tilståelsessag, fortæller senioranklager Rasmus von Stamm, der møder i som anklager i sagen.

Hvis der kommer en fuld tilståelse, vil sagen formentlig kunne behandles over væsentligt kortere tid end planlagt.

Fænomenet med telefonsvindel er forholdsvis udbredt. Flere gange i den senere tid har landets politikredse advaret borgere mod fupopkald. I flere tilfælde formår svindlerne at få det til at se ud, som om de ringer fra et officielt nummer, for eksempel fra politiet.

