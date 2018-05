Terrordømt pige afventer stadig afradikaliseringsprogram

Mette Grith Stage undrer sig over, at teenager fra Kundby ikke er kommet i et antiradikaliseringsprogram.

For næsten et halvt år siden blev en dengang 17-årig pige fra Kundby idømt otte års fængsel for terrorplaner ved Østre Landsret.

Men alligevel er den nu 18-årige kvinde ikke kommet i gang med et afradikaliseringsforløb i fængslet.

Det oplyser hendes forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, til dagbladet Nordvestnyt mandag.

- Vi havde en forventning om, at Kriminalforsorgen ville iværksætte et forløb med afradikalisering, når hun var blevet flyttet til det fængsel, hvor hun skal afsone straffen. Men det er ikke sket, og det forstår jeg simpelthen ikke, siger Mette Grith Stage til avisen.

Forsvarsadvokaten hørte om det i sidste uge. Hun har nu skrevet til Kriminalforsorgen og bedt om en god forklaring. Hun venter stadig på svar.

Mette Grith Stages klient afsoner nu sin dom ved Anstalten på Herstedvester.

Nordvestnyt har forelagt kritikken for Kriminalforsorgen, men på grund af tavshedspligt kan man ikke kommentere sagen, lyder det.

Den nu dømte pige var bare 15 år, da hun fra sit teenageværelse i den lille landsby Kundby tæt ved Holbæk lagde planer om at blive terrorist.

Via internettet kontaktede hun flere militante islamister, og i løbet af ganske kort tid blev hun radikaliseret.

Det skete efter en rejse til Tyrkiet i sommeren 2015.

Hun satte sig herefter for at gennemføre et bombeangreb mod Sydskolen i Fårevejle, hvor hun selv havde gået. Angrebet skulle rettes mod en gallafest i januar 2016, og bomben skulle angiveligt indeholde sprængstoffet TATP.

Angrebet blev dog aldrig til noget. Pigen nåede ikke engang at fremstille en funktionsdygtig bombe.

Herefter ændrede hun planer og udså sig et nyt mål, den jødiske Carolineskolen i København.

Hun gemte et kort med skolens placering på sin mobil, og på Rejseplanen undersøgte hun, hvordan man kom til skolen. På mobilen lagrede hun også videoer med halshugninger og afhuggede hoveder.

Angrebet mod Carolineskolen nåede hun imidlertid heller aldrig til. Tilsyneladende fordi politiet kom hende i forkøbet.

I en storstilet aktion blev teenageren anholdt 13. januar 2016.

