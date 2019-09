Terrordømt i Tyrkiet gav husly til tiltalt i dronesag

- Jeg blev chokeret. Sådan siger tiltalt i sagen om droner til Islamisk Stat om fund på usb-stik i hans pung.

Tæpper og madkurve til den nødlidende befolkning i Syrien. Foredrag med titlen "Er du klar til at forlade livet?". Jihad. Og regnskaber over indkøb af dele til droner.

Disse og andre emner er på dagsordenen fredag i Københavns Byret, da en af de tiltalte udspørges i en terrorsag om leverancer af droner, kameraer og andet udstyr til Islamisk Stat.

FM er ingeniøruddannet med palæstinensiske rødder. Han er blevet kaldt underviseren. Islam optager ham meget, og anklagemyndigheden påpeger hans forbindelser til blandt andre syrienkrigere.

Afhøringen drejer sig også om nogle bestemte dage i april 2014. Her besøgte han i Bursa i Tyrkiet en mand, der i Bosnien tidligere er blevet dømt for bombeplaner. Abdelkadir Cesur skulle hjælpe med at finde en lejlighed, lyder det fra FM.

Det var her, at Cesur gav FM et usb-stik, som blev lagt i hans pung, og som nu fem år senere i Københavns Byret ifølge anklagemyndigheden udgør et centralt bevis for, at han deltog i indkøb til Islamisk Stat.

- Jeg fik det bare stukket i hånden og fik besked om, at jeg skulle give det videre til en af Basils venner. Skulle jeg havde sagt wauw eller hvad, spørger han en af anklagerne.

Basil er Basil Hassan og manden, som er efterlyst for forsøget på at dræbe Lars Hedegaard i København i februar 2013. Og som ifølge anklagerne derpå avancerede i Islamisk Stat, hvor han blev leder af en brigade, som udviklede et program med droner til overvågning og bombetogter.

FM forlod Tyrkiet 24. april og rejste hjem til København. Dagen efter blev Basil Hassan anholdt i Istanbul med et falsk pas. Men han blev aldrig udleveret til Danmark. I stedet blev han løsladt af tyrkiske myndigheder.

Dagen efter FM's hjemkomst fra Tyrkiet ransagede politifolk hans hjem i Brønshøj. Her fandt de usb-stikket. Det indeholder regnskaber over indkøb af dele til droner. Under en afhøring præsenterede politiet senere FM for fundet.

- Jeg blev chokeret. Jeg sagde, prøv at høre, jeg ved ikke, hvad det drejer sig om, forklarer FM.

Ifølge ham tilhører regnskaber, bombemanualer og andet materiale på usb-stikket Basil Hassan. En undersøgelse af politiets it-specialister har dog vist, at regnskabet faktisk blev åbnet på FM's computer så sent som 23. april, altså dagen før hjemrejsen til Danmark.

- Forstå mig ret, helt ærligt, jeg har ikke set det, siger FM fredag i byretten. En anden person kan have åbnet regnskabet, lyder det.

Sagen fortsætter i den kommende uge.

/ritzau/