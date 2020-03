Terrortrussel fra højreekstremister er øget i Danmark

Højreekstremistiske angreb i Vesten øger trusselsniveauet i Danmark fra "begrænset" til "generel".

Center for Terroranalyse (CTA) skriver i en ny trusselsvurdering, at terrortruslen fra højreekstremister i Danmark er øget fra "begrænset" til "generel".

Ændringen i niveauet hænger først og fremmest sammen med, at der siden foråret sidste år har været en række højreekstremistiske angreb i de vestlige lande.

De har været udført af soloaktører, som primært er blevet radikaliserede i fora på internettet. Det skriver Center for Terroranalyse.

I vurderingen fremhæves angrebet i Christchurch i New Zealand, som fandt sted i marts 2019.

Her dræbte en 28-årig mand 51 mennesker, da han angreb to moskéer.

- Denne type angreb vil også kunne finde sted i Danmark.

- Det mest sandsynlige højreekstremistiske terrorangreb i Danmark er et angreb, der udføres af en soloterrorist eller en lille gruppe, der befinder sig i periferien af eller uden for et højreekstremistisk miljø, siger CTA-chef Anders Henriksen i vurderingen.

I vurderingen af terrortruslen mod Danmark er der derfor rettet fokus mod internetfora, som danner platform for spredningen af højreekstremistisk propaganda.

Terrortruslen for venstreekstremisme vurderes fortsat at ligge på niveauet "begrænset".

CTA vurderer ikke, at den nuværende coronaepidemi rykker ved terrortruslen mod det danske land.

Center for Terroranalyse er et fusionscenter, som består af medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Politiets Efterretningstjeneste (PET), Udenrigsministeriet og Beredskabsstyrelsen.

/ritzau/