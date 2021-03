Tesla konfiskeret som straf for gaderæs i Hedehusene

To mænd er blevet straffet for at have kørt om kap med op mod 145 kilometer i timen med tilskuere i nærheden.

En 35-årig mand har fået konfiskeret sin Tesla og er blevet idømt 30 dages betinget fængsel og en tillægsbøde for at have kørt gaderæs i den værdifulde bil.

Dommen faldt mandag ved Retten i Glostrup, oplyser Københavns Vestegns Politi. Også en 22-årig mand blev dømt i sagen. Han fik ligeledes 30 dages betinget fængsel og en bøde.

Begge har også mistet kørekortet for en stund.

Tidligere har politiet anslået værdien af bilen, en Tesla S, til mellem 400.000 og 500.000 kroner.

De to mænd er dømt for at have kørt ulovligt gaderæs på Baldersbuen i Hedehusene fredag den 1. maj sidste år. Dør-om-dør kørte de ved 22.15-tiden, mens tilskuere så på.

Farten nåede op på 145 kilometer i timen på en strækning i byzone, hvor det kun er tilladt at nå op på en hastighed på 50 kilometer i timen.

Mens den ældste mand sad bag rattet i Teslaen, kørte den 22-årige i en VW Golf R. Golfen var dog ejet af en anden person og kunne derfor ikke beslaglægges.

- Jeg synes, at retssystemet sender en meget tydelig besked til dem, der kører ræs på offentlige gader og veje: Det her kan koste fængsel, kørekort, bøde og bil, udtaler specialanklager Charlotte Møgelhøj i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Fængselsstraffen er gjort betinget af, at de to udfører 40 timers samfundstjeneste og holder sig på den rigtige side af loven i et år.

De fik også hver en tillægsbøde på en nettomånedsløn. For den 22-årige drejer det sig om 18.500 kroner, mens det for den 35-årge er 12.500 kroner. De blev begge frakendt førerretten i seks måneder.

Den konfiskerede bil skal nu sælges. Et eventuelt overskud ryger i statskassen.

