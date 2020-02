Thorkild Fogde bliver ny rigspolitichef

Direktøren for Kriminalforsorgen afløser Jens Henrik Højbjerg, der har fået job ved den danske FN-mission.

Direktøren for Kriminalforsorgen, Thorkild Fogde, udnævnes til ny rigspolitichef med virkning fra 1. marts.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Thorkild Fogde afløser Jens Henrik Højbjerg, der stopper efter 11 år på posten for at tiltræde en stilling som politirådgiver ved den danske FN-mission i New York i løbet af sommeren 2020.

- Jeg er glad og stolt over, at justitsministeren vil indstille mig til ny rigspolitichef på et så afgørende tidspunkt, hvor linjerne for fremtidens politi skal tegnes og føres ud i livet, udtaler Thorkild Fogde.

- Det bliver en meget stor opgave, som jeg ser frem til at tage fat på sammen med politiets mange dygtige ledere, ansatte og samarbejdspartnere.

/ritzau/