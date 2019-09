Ti personer er dømt for vold og uro ved Paludan-demo

Indtil videre er ti dømt for vold og uro på Blågårds Plads i april i forbindelse med en demonstration.

Det gik voldsomt for sig, da Rasmus Paludan aflagde Nørrebro i København et visit i foråret.

Indtil videre er i alt ti personer dømt for at have deltaget i blandt andet vold mod politiet, grov forstyrrelse af den offentlige orden samt overtrædelse af maskeringsforbuddet ved en demonstrationen på Blågårds Plads 14. april.

Samlet har personerne fået otte års fængsel, hvoraf fire er betinget.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

- Den massive uro, vold og hærværk, der fandt sted 14. april, var helt uacceptabel, siger lederen af afdeling for borgernær kriminalitet, vicepolitiinspektør Jesper Beuschel, i pressemeddelelsen.

Området på Nørrebro i København var præget af voldsomme optøjer, efter at partilederen i Stram Kurs, Rasmus Paludan, havde afholdt en demonstration.

- Det er meget tilfredsstillende, at der er afsagt en række domme, der er til at tage og føle på, og som forhåbentligt sender et klart signal om, at uroligheder bliver straffet hårdt, siger vicepolitiinspektøren.

Optøjerne efterforskes stadig, og politiet forventer at foretage flere anholdelser i den kommende tid.

Yderligere ni personer vil få en indkaldelse til retten. Fire af dem sidder varetægtsfængslet, og yderligere er fem sigtet. Én person er under 15 år.

På gerningstidspunktet var fire af de dømte personer 17 år, mens seks af personerne var mellem 21 og 54 år.

/ritzau/