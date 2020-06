Ti tiltalt i fiskekvote-sag: Fisker anklages for at bruge stråmænd

232 millioner kroner kræves konfiskeret i kvotesagen. Fisker, advokat og revisor er blandt tiltalte.

Ti personer er blevet tiltalt i den såkaldte kvotesag om fiskekvoter.

Der oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet - der har rejst tiltalen.

I sagen kræver anklagemyndigheden en bødestraf, samt at 231.998.771,69 kroner skal konfiskeres. Det er altså det beløb, som anklagemyndigheden mener, at der er kommet ud af forbrydelsen.

En fisker, en advokat og revisor er blandt de tiltalte. Der er krav om, at de tre frakendes retten til at drive og udøve deres erhverv som henholdsvis fisker, som advokat og som revisor.

Tiltalen bygger på en forudsætning om, at kvotereglerne i en lang række tilfælde er blevet omgået, så en enkelt fisker reelt har haft flere kvoter end tilladt.

Det er efter anklagemyndighedens vurdering sket ved, at fiskeren har været den reelle ejer af en række selskaber, hvor stråmænd har stået som ejere.

Den fisker, der anses for hovedmanden, er tiltalt for overtrædelse af kvotekoncentrationsreglerne sammen med de øvrige tiltalte personer.

En revisionsvirksomhed og en advokatvirksomhed er desuden tiltalt i sagen.

SØIK oplyser ikke navnene på virksomhederne, ligesom det heller ikke fortæller nærmere om de ti personer.

Sagen blev anmeldt til Nordjyllands Politi i 2017. I 2018 overtog SØIK sagen, og der er foretaget ransagninger hos en række sigtede.

Per Fiig, der er fungerende statsadvokat for SØIK, oplyser, at der har været en omfattende efterforskning i sagen.

Tiltalen bygger på en forudsætning om, at en enkelt fisker har erhvervet fiskekvoter gennem en række selskaber, lyder det.

Selskaberne stod registeret som ejet af stråmænd, når han ikke længere selv kunne erhverve flere fiskekvoter på grund af reglerne, fortæller Per Fiig.

- Det er vores vurdering, at han er den eneste, der reelt har haft med driften af selskaberne at gøre, og at direktørerne i selskaberne alene har fungeret som stråmænd, siger Per Fiig i en pressemeddelelse fra SØIK.

Sagen er endnu ikke berammet ved retten.

