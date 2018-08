Tibetsag: Modsat politi gemmer beredskab lydfiler i ti år

Politiet fik under tibetsag ordre på at slette lydfiler efter et halvt år. Akutberedskabet gemmer dem i ti år.

Politiet indførte en regel om automatisk sletning af lydfiler efter et halvt år under Tibetsagen af hensyn til standardisering, dokumentationsbehov og persondata.

Men for andre myndigheder er det helt uproblematisk at gemme lydfiler i op til ti år. Sådan lyder det fra Region Hovedstadens Akutberedskab, der årligt modtager knap tre millioner opkald.

- Vi gemmer vores lydfiler i ti år, som er lige så længe, vi gemmer sundhedsoplysninger på borgerne, siger Jan Nørtved, der er udviklingschef i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Desuden laver behandlerne et skriftligt referat af hver enkelt samtale.

Det er radioprogrammet P1 Orientering, der torsdag kan fortælle, at politiet midt under Tibetsagen ændrede praksis. Nu ville Rigspolitiet slette lydfiler af politiets radiokommunikation automatisk efter et halvt år.

Det skete blot en måned efter, at politiet i 2015 var blevet tvunget til at fremlægge flere år gamle lydfiler, der trak tæppet væk under myndighedernes hidtidige forklaringer.

For Region Hovedstadens Akutberedskab er det teknisk set uproblematisk at gemme opkald i ti år.

- Det koster penge at skaffe opbevaringskapacitet til lydfiler. Men i sammenligning med det samlede opbevaringsbehov i form af billeder, skanninger og videoer, så er det en relativ lille del, siger Jan Nørtved.

Det er heller ikke et problem at varetage borgernes personoplysninger, da de opbevares bag en firewall, fortæller han.

Han er glad for, at lydfilerne med opkaldene gemmes i ti år.

- Ellers ville vi ikke have mulighed for at genskabe forløbet i tilfælde af klagesager. Så ville vi kun kunne henholde os til det skriftlige referat af samtalen.

- Hvis borgeren har en anden opfattelse af samtalen, har man ikke nogen mulighed for at komme videre med den sag. Det er problematisk i forhold til tillidsforholdet mellem borger og behandlingssystemet, siger han.

Rigspolitiet besluttede før sommer midlertidigt at suspendere reglen om automatisk sletning af lydfiler efter seks måneder.

/ritzau/