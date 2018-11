Tibetsagen: 65 har søgt om erstatning for politiets lovbrud

Københavns Politi er begyndt at udbetale penge til krænkede borgere. Kommission er klar til nye afhøringer.

Omkring 65 borgere har søgt om erstatning, fordi politiet hindrede dem i at demonstrere og ytre sig under kinesiske besøg i 2012 og 2013.

Det oplyser Københavns Politi, som er i gang med at behandle ansøgningerne.

Indtil videre har politiet truffet afgørelse om erstatning til cirka 15 personer, og ingen har fået afslag, skriver politiet i en mail til Ritzau.

Under statsbesøget af den kinesiske præsident Hu Jintao i 2012 rev politifolk tibetanske flag ud af hænderne på fredelige borgere.

Desuden kørte betjente mandskabsvogne ind foran en demonstration ved Højbro Plads i København. Formålet var at skjule manifestationen overfor præsidenten. Ved andre episoder bortviste politifolk personer, udelukkende fordi de ville vifte med Tibet-flag eller var iført gule Falun Gong t-shirts.

Straks efter indgrebene anlagde en håndfuld borgere retssag og krævede erstatning for overtrædelse af Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Heri er borgerne garanteret retten til at ytre sig og til at forsamle sig.

Men politiet afviste kravene og påstod, at der ikke var sket ulovligheder.

Sidste år fastslog Tibetkommissionen imidlertid efter en langvarig undersøgelse, at politiet havde optrådt ulovligt.

Derefter accepterede Københavns Politi at give erstatning til de berørte, selv om kravene egentlig er forældet.

Hver borger står til at få 20.000 kroner. I et aktstykke til Folketingets finansudvalg i foråret står, at politiet skønner, at der kunne komme krav fra mellem 100 og 200 personer.

I forvejen har affæren udløst store omkostninger. For eksempel medførte Tibetkommissionens undersøgelse en regning på 23,3 millioner kroner. Den blev i sommer helt ekstraordinært nedsat på ny for at granske politiets opførsel også i tidligere år.

Kommissionen vil foretage nye afhøringer, der indledes 28. november.

Konklusionen i den første beretning var, at politiet traf de ulovlige beslutninger på grund af en særlig stemning, som Udenrigsministeriet og Politiets Efterretningstjeneste havde skabt.

De kinesiske ledere kunne føle sig stærkt forulempet, hvis de fik øje på demonstranter, hed det.

I en intern mail heppede en vicepolitiinspektør på sine folk og hentydede til store handelsaftaler. "Skal vi redde lidt bedre økonomiske kår til nationen og måske deraf et dryp til politiet, ligger det på jeres skuldre", skrev han.

/ritzau/