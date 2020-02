Tidligere ansat i kommune får dagbøder for læk til journalist

Bitten Vivi Jensen er blevet dømt for at have givet fortrolige oplysninger til journalist på Information.

Næsten tre år efter at Information bragte et interview med en tidligere ansat i Frederiksberg Kommune, er den ansatte onsdag ved Retten på Frederiksberg blevet dømt for at lække fortrolige oplysninger.

Bitten Vivi Jensen var tiltalt for "under særligt skærpende omstændigheder uberettiget at have videregivet fortrolige oplysninger" til journalist Ulrik Dahlin fra Information.

Retten afviser dog, at der er tale om "særligt skærpende omstændigheder" og idømmer hende ti dagbøder à 500 kroner. Desuden skal hun betale sagens omkostninger, skriver Berlingske.

Bitten Vivi Jensen videregav oplysninger, som hun havde fra sin tidligere ansættelse i Frederiksberg Kommunes rehabiliteringsteam. Hun tog personoplysninger og/eller sagsakter om 90 borgere med hjem.

Bitten Vivi Jensen har tidligere fortalt, at hun ser sig som en "whistleblower".

- Jeg mener, at det, jeg laver, har en samfundsmæssig interesse. Der bliver spildt en masse penge på alle mulige nyttesløse projekter og arbejdsprøvninger, som bare gør folk syge, sagde hun i sidste uge til Ritzau.

I en artikel i Information i april 2017 kritiserede Bitten Vivi Jensen i kraftige vendinger den måde, kommunen behandlede borgere, som søgte om førtidspension.

- Jeg har bare set nok af mennesker, som bliver ødelagt af det system, det såkaldte velfærdssamfund, som skulle holde hånden over dem, siger hun.

Artiklen bragte også et anonymiseret eksempel om en borger.

Frederiksberg Kommune afviste ifølge Information kritikken og meldte hende til politiet.

- Vi mener at kunne påvise, at der i denne artikel er personhenførbare oplysninger, som kun kan komme til Ulrik Dahlins kendskab ved, at der er givet samtykke i sagen, eller at oplysningerne uretmæssigt er videregivet, har arbejdsmarkedschef i Frederiksberg Kommune Johnny Madsen tidligere udtalt til fagbladet Journalisten.

Informations journalist Ulrik Dahlin har med henvisning til kildebeskyttelse afvist at lade sig afhøre om sagen af politiet, skrev Information i august.

Sagen er dog ikke slut med onsdagens dom i Retten på Frederiksberg.

- Jeg anker dommen. Selvfølgelig gør jeg det, siger Bitten Vivi Jensen til Berlingske.

