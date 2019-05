Tidligere cafékonge skal i fængsel for bedrageri

Byret idømmer tidligere ejer af Café Sommersko-imperiet tre år og ni måneders fængsel i omfattende sag.

Den tidligere københavnske cafékonge Bahram Sari Beliverdi bliver idømt tre år og ni måneders fængsel i en omfattende sag om bedrageri.

Det har en enig domsmandsret besluttet i Københavns Byret, skriver Ekstra Bladet, der er til stede i retssalen tirsdag.

Derudover skal cafékongen betale over en million kroner, tilføjer Berlingske. Ved strafudmålingen lagde retten vægt på kriminalitetens systematiske karakter.

Beliverdi var selv i retten, da dommen blev afsagt. Han nægter sig skyldig i de mange forhold, han netop er blevet dømt for.

Ud over bedrageri er han kendt skyldig i at forbryde sig mod fødevarelovgivningen og svindle med moms.

Der var i alt 44 tiltalepunkter mod Bahram Sari Beliverdi, og han er kendt skyldig i samtlige forhold.

Hans forsvarer, Kåre Pihlmann, skriver i en sms til Ritzau, at han og Beliverdi er uenige i dommen og har valgt at anke den til Østre Landsret.

Den 38-årige mand er tidligere ejer af det, der er blevet omtalt som Café Sommersko-imperiet i København.

Da der var flest steder tilknyttet, bestod imperiet af flere caféer i København og omegn. Det gælder blandt andet Café Sommersko, Café Dan Turell, Café Emma og Frederiksberg Café.

Sammen med en medtiltalt var restauratøren anklaget for flere lovovertrædelser i årene fra 2013 til 2016.

Den medtiltalte er ifølge Ekstra Bladet ikke til stede i retten, men blev også idømt en fængselsstraf. Vedkommendes forsvarer ankede også dommen.

Beliverdi var tiltalt for 14 forhold vedrørende bedrageri. Han har ifølge anklageskriftet bestilt kød, grønt og fisk til caféer på Frederiksberg og Hellerup uden at have "vilje eller evne" til at betale for det.

Derudover var han tiltalt for momssvindel og for at overtræde fødevarelovgivningen.

Det skete blandt andet ved, at flere restauranter ikke kunne dokumentere køb af fødevarer, og kontrolrapporter fra Fødevarestyrelsen blev ikke hængt op.

Café Sommersko var i 1976 ifølge Berlingske den første café i Norden.

De senere år har den dog fået mest opmærksomhed på grund af Bahram Sari Beliverdis mange sager om vold og sort arbejde.

