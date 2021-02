Tidligere drabschef tiltalt for brud på tavshedspligt

Jens Møller nægter sig skyldig i alle forhold, som han nu er anklaget for.

Tidligere drabschef i København Jens Møller, oplyser, at han er blevet tiltalt i fire forhold, blandt andet tre tilfælde om brud på tavshedspligten.

Det skulle være sket i forbindelse med udgivelsen af bogen "Opklaret - drabschefens erindringer" fra 2018.

Han er derudover tiltalt for et forhold om stillingsmisbrug. Møller skulle have foretaget flere opslag i politiets sagsstyringssystem, Polsas, uden at have en tjenstlig grund til det.

- Jeg kan sige, at jeg nægter mig skyldig i alle forhold. Jeg mener ikke, at jeg har brudt min tavshedspligt, lyder det fra Jens Møller.

Anklagemyndigheden mener, at Møller bør idømmes en bødestraf, og Møller er klar til at tage konsekvensen, hvis det skulle ende med en dom.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over at komme i denne her situation. Det havde jeg ikke regnet med, da jeg startede på bogen. Men hvis jeg har overtrådt noget, så må jeg ligesom alle andre stå til regnskab for det, siger han.

Anklagerne mod Møller går på, at han skulle have brudt loven i forbindelse med en række konkrete sager. Han vil ikke komme ind på, hvilke sager der er tale om, men understreger, at der ikke er tale om Ubådssagen.

Jens Møller blev for alvor landskendt i forbindelse med efterforskningen af drabet på den svenske journalist Kim Wall. Hun blev dræbt af den nu livstidsdømte Peter Madsen i hans ubåd "Nautilus" tilbage i 2017.

Der blev i fjor lavet en tv-serie om sagen, "Efterforskningen", hvor skuespiller Søren Malling spillede rollen som Jens Møller.

Møller var også drabschef - eller rettere leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet - da kulturhuset Krudttønden og synagogen i København blev angrebet i februar 2015.

Derudover har han været efterforskningsleder af en række større kriminalsager.

Men i efteråret 2018 blev Jens Møller flyttet som leder af afdelingen for personlig kriminalitet til en mindre prominent stilling som leder af afdelingen for berigelseskriminalitet.

Det viste sig senere at hænge sammen med, at ledelsen i Københavns Politi havde bedt Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at undersøge en række forhold i forbindelse med udgivelsen af bogen.

Nogle måneder senere valgte Jens Møller helt at stoppe i politiet.

- Jeg er ikke bitter. Københavns Politis ledelse kunne ikke gøre andet på baggrund af de artikler, der blev skrevet efter bogens udgivelse, end at bede politiklagemyndigheden om at undersøge det, siger Jens Møller.

Han fortæller, at han til at begynde med blev afhørt om 32 mistankepunkter, men at der kun blev rejst sigtelse i seks forhold. Og fire af disse sigtelser er altså mundet ud i en tiltale.

At det overhovedet skulle komme til, at han nu efter 37 år i politiet befinder sig i rollen som tiltalt, hvad han ikke forestillet sig.

- Jeg mener, at jeg har skrevet en bog på en måde, så jeg ikke overtrådte gældende regler. Jeg synes, jeg har gjort det, jeg skulle.

Jens Møller er nu ansat af TV2 som ekspertkommentator inden for politi- og retsområdet.

Derudover er han medejer af selskabet True Crime Agency, der driver forfatter og foredragsvirksomhed.

Selskabet ejes desuden blandt andre af journalist Stine Bolther, som Jens Møller skrev bogen sammen med. Blandt ejerne er også Jakob Buch-Jepsen, der var anklager i Ubådssagen i byretten, og som nu er advokat i Koch/Christensen Advokatfirma.

