Tidligere hærchef kræves idømt fængsel for pligtforsømmelse

Hans-Christian Mathiesen, tidligere hærchef, tiltales for at have fremmet sin kones karriere i Forsvaret.

Forsvarsministeriets Auditørkorps går efter en fængselsstraf til tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen, som anklages for at have fremmet sin kones karrieres ved magtmisbrug.

Det fremgår af anklageskriftet imod ham, hvor der rejses tiltalte for grov pligtforsømmelse og at have videregivet fortrolige oplysninger.

Der er rejst i alt fem tiltalepunkter mod den tidligere hærchef.

Han skal ifølge anklagen blandt andet have instrueret den personkreds, der stod for indstillingen til Operations- og Føringsuddannelsen, i at ændre på de kriterier, der skulle lægges vægt på, for at ansøgerne kunne blive optaget.

Det gjorde han ifølge anklageskriftet gennem to mails, som han sendte i februar 2016. Det betød, at konen efterfølgende kunne blive optaget på uddannelsen.

Han skal også over telefonen have forsøgt at påvirke en oberst til at ansatte konen i en stilling som major. Det lykkedes dog ikke.

I anklageskriftet er han også tiltalt for at have løjet om, at han fremmede konens karriere, da han ifølge anklagen gentagne gange nægtede det over for forsvarschef Bjørn Bisserup.

Hans-Christian Mathiesen skal også have ladet sin kone se hans mail, så hun fik adgang til fortrolige oplysninger. Herunder skal han have sendt mails til sin kone med fortrolige oplysninger om blandt andet personalesager mod andre ansatte i Forsvaret.

Et sidste tiltalepunkt går på, at Hans-Christian Mathiesen i en mail til sin sekretær og stabshjælper skal have bedt dem om at printe og tilskære private kort til hans bryllup.

Hans-Christian Mathiesen nægter sig skyldig i anklagerne, oplyste hans advokat onsdag.

- Hærchefen var sigtet i ni forhold, men det er nu barberet ned til godt det halve, fem tiltalepunkter. Hans-Christian Mathiesen nægter sig skyldig, sagde advokat Torben Koch til Berlingske.

/ritzau/