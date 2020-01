Tidligere kommunaldirektør sigtes for svindel med kreditkort

Tidligere kommunaldirektør i Struer ventes at tilstå mandatsvig for over 100.000 kroner.

En tidligere kommunaldirektør i Struer Kommune sigtes for mandatsvig på over 100.000 kroner.

Vedkommende skulle uberettiget have brugt et kommunalt kreditkort 174 gange, og det samlede forbrug løber i den forbindelse op i 123.098 kroner.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den tidligere kommunaldirektør ventes at tilstå. Anklagemyndigheden går efter at få den pågældende idømt fængsel, og ifølge politiet vil der på vegne af kommunen blive nedlagt påstand om erstatning.

/ritzau/