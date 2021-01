56-årig mand erkender dødelig vold mod læge i Tisvildeleje

Læge Charlotte Asperuds datter slog alarm til politiet, da hun hørte en uhyggelig besked på sin telefonsvarer.

En bred skare af journalister er onsdag mødt op ved Retten i Helsingør for at blive klogere på sagen om den 58-årige læge Charlotte Asperud, der i maj 2019 blev banket ihjel med et stumpt objekt.

En 56-årig mand er tiltalt for drabet, og han erkender, at stå bag volden, som var skyld i kvindens død. Han nægter sig dog skyldig i manddrab.

Det siger hans forsvarer, Karoline Døssing Normann, i retten.

Politiet fandt 58-årige Charlotte Asperud i en skrækkelig forfatning natten til den 30. april 2019. Hun blev fundet i sit hjem i Tisvildeleje.

Det fortæller senioranklager for Nordsjællands Politi Bente Schnack.

Døren var øjensynligt blevet sparket op, og Charlotte Asperud lå bevidstløs i en pøl af blod på soveværelsets gulv. Hun trak vejret tungt og med besvær.

Hendes iPhone lå knust i vindueskarmen. Forinden var den blevet brugt til at ringe til Charlotte Asperuds datter. Og opkaldet fik politiet til at rykke ud hurtigt.

- Jeg har fået et meget ubehageligt opkald fra min mor, sagde datteren til politiet i et opkald til 112.

- En mand har bedt hende om at lægge sig ned. Jeg kunne tydeligt høre en mand i baggrunden. Der var en mand, der sagde, at hun skulle lægge sig ned.

En helikopter blev tilkaldt, og Charlotte Asperud blev fløjet til hospitalet. På vejen fik hun et hjertestop, men lægerne formåede at genoplive hende.

Lægerne vurderede dog, at Charlotte Asperuds kvæstelser var så alvorlige, at hun ikke ville overleve. Hendes respirator blev slukket, og hun døde kort efter.

Senere kom det frem, at den dræbte og den tiltalte har været i kontakt med hinanden i forbindelse med en trafikulykke i 2014.

Her blev manden bragt til hospitalet i Hillerød, men da han var meget udadreagerende, besluttede lægeholdet at ordinere psykiatrisk tilsyn.

Charlotte Asperud var en af flere læger, der i samråd blev enige om, at manden mod sin vilje skulle tilses af en psykiater.

Manden er tiltalt for 14 forskellige forhold. Ud over manddrab er manden anklaget for tyveri, indbrud og dokumentfalsk.

Han er også tiltalt for brandstiftelse. Ifølge politiet skulle manden have forsøgt at sætte ild til sin ekskones sommerhus. Manden nægter at have gjort det.

Sagen forventes afsluttet den 23. februar.

/ritzau/