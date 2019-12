Tidligere PET-chef: For tidligt at tolke på alvor i terrorsag

Forsker kalder ny terrorsag usædvanlig. Eks-PET-chef siger, at det er for tidligt at tolke på sagens alvor.

Omkring 20 anholdte, 20 ransagede adresser og syv ud af landets 12 politikredse involveret.

Det er nogle af de få informationer, som politiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) ind til videre er kommet med om en ny terrorsag, hvor politiet slog til i en stor aktion onsdag.

Baggrunden for aktionen er en mistanke om, at et terrorangreb med et "militant, islamistisk motiv" var ved at blive forberedt.

Tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen bider mærke i, at der tilsyneladende er tale om et netværk.

- Det bemærkelsesværdige er, at det er et netværk. Det karakteristiske har været, at det normalt har været soloterrorister, der har tegnet billedet. Jeg vil nok sige, at hvis man er et netværk, er der større sandsynlighed for, at man bliver afdækket, siger han.

Hans Jørgen Bonnichsen fortæller dog, at man skal passe på med at lægge for meget i anholdelserne endnu.

- Jeg mindes tidligere terrorsager - for eksempel Glostrup-sagen. Der blev anholdt 25 personer, kun fire blev fremstillet i grundlovsforhør, og kun én blev dømt. Så jeg vil nok lige afvente situationen i de nærmeste dage, før jeg vil kommentere på sagens alvor, siger han.

Det er uvist, hvor mange af de omkring 20 anholdte, der sigtes for terror, og hvad andre af de anholdte nøjagtigt sigtes for.

Politiet har heller ikke oplyst, om de anholdte menes at have haft konkrete planer om et terrorangreb mod et bestemt mål, eller om de mere bredt skulle have planer om at gennemføre et terrorangreb.

Det er heller ikke blevet givet nogle informationer om de anholdte. Derfor vides det eksempelvis ikke, hvilken nationalitet eller hvor gamle de er.

Den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp mener, at det er usædvanligt med så mange anholdte og ransagninger.

- Det er usædvanligt og meget stort, siger han.

Han peger dog også på, at der endnu ikke er oplyst meget om sagen.

- Det kan være et stort attentat, som man har forhindret. Det kan også være et mindre attentat, og at der er en lille kerne, men for ikke at tage en risiko, så tager man alle personer omkring den lille kerne, siger Ranstorp.

/ritzau/