Tidligere svindelsager i det offentlige

* Københavns Vestegns Politi sigter i juli 2018 en tidligere ansat i Jobcenter Albertslund for at have svindlet med falske fakturaer for godt seks millioner kroner.

* Østre Landsret straffer i maj 2018 en tidligere ansat i Skat med fængsel i fem år for korruption og fusk med udbytteskat for 37,4 millioner kroner.

* I efteråret 2015 blev en tidligere regnskabsmedarbejder i Københavns Kommune idømt tre års fængsel for underslæb, bedrageri og dokumentfalsk. Medarbejderen svindlede over en periode på 13 år for 17,7 millioner kroner.

* Gentofte Kommune fyrede i august 2014 en administrativ medarbejder i kommunens tandpleje. Kvinden mistænkes for at have brugt 4,7 millioner kroner fra tandplejens konto til private formål.

