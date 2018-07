Tilfældig kvinde blev forsøgt dræbt af formodet psykisk syg

Nordsjællands Politi tilbageholder oplysninger om forsøg på at dræbe en ung kvinde i Værløse.

En ung kvinde blev forsøgt dræbt tidligt søndag morgen, da hun kom gående ved Værløse Station.

Gerningsmanden er en formentlig psykisk syg 21-årig mand, og han foretog angrebet med en mejsel, skriver eb.dk mandag.

Nordsjællands Politi har besluttet at tilbageholde yderligere oplysninger om sagen, som søndag eftermiddag førte til, at manden blev varetægtsfængslet af en dommer i Hillerød.

Når der er plads på et psykiatrisk hospital, skal han overføres dertil fra arresten. Han har tilstået, at han ville slå kvinden ihjel.

Tilsyneladende var kvinden, der er cirka 18 år, et helt tilfældigt offer. Hun blev angrebet ved tre-tiden søndag morgen.

Om manden er eller tidligere har været i behandling hos psykiatrien, ønsker politiinspektør Lau Thygesen i Nordsjællands Politi ikke at svare på, meddeler han Ritzau.

Overfaldet skete ved Højeloft Vænge i Værløse, og politiet afspærrede et område frem til klokken 10.30 om formiddagen for med hunde at lede efter spor.

