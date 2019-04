Tilholdssager behandles for langsomt

Rapporter fra statsadvokaterne viser, at sagsbehandlingstiderne for tilholdssager er for lange.

I langt de fleste af landets politikredse er behandlingen af sager om tilhold alt for langsom.

Det fremgår af rapporter for de to halvår i 2018 fra statsadvokaturerne i Viborg og København, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Statsadvokaten i København kalder sagsbehandlingstiderne for administrative sager - tildeling af tilhold - og straffesager for overtrædelse af tilhold "uacceptabelt lange" og "for lange".

Læs her, hvad et tilhold er, og få nogle af rapporternes resultater.

* Et tilhold betyder, at den person, der forfølger eller chikanerer, ikke må tage kontakt til den, der bliver forfulgt.

* Kontakten må hverken foregå personligt, mundtligt eller skriftligt. Heller ikke via e-mail, sms, beskeder på sociale medier eller lignende.

* Politiet kan give tilhold til den person, der forfølger eller chikanerer, hvis der er begrundet mistanke. Et tilhold kan gives for fem år, men kan gives på ny, hvis betingelserne stadig er opfyldt.

* I fire ud af seks politikredse i Vestdanmark overstiger sagsbehandlingstiden 30 dage i mere end halvdelen af sagerne.

* For straffesager om overtrædelse af tilhold har Østjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi og Sydøstjylland sagsbehandlingstid på over 90 dage i mere end 83 procent af tiltalerne.

* I de østdanske kredse er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på over 60 dage i 70 procent af sagerne.

* Flere kredse har iværksat forskellige lokale initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Kilder: Statsadvokaturerne i Viborg og København, Anklagemyndigheden

/ritzau/