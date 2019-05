Tillidsmand fyret efter togulykke: Skjulte kollegas navn

En ansat i Dansk Jernbaneforbund overstregede navn på kollega, der læssede godstog i dødsulykke. Han er fyret.

En tillidsmand i Dansk Jernbaneforbund er fyret i kølvandet på togulykken på Storebælt i januar.

Det sker, fordi han skulle have skjult oplysninger om, hvilken medarbejder i firmaet der havde ansvar for at læsse og kontrollere det godstog fra det tyske selskab DB Cargo, som 2. januar var involveret i ulykken på Storebæltsbroen.

Det skriver Berlingske.

Tillidsmanden tjekkede angiveligt en vognliste, hvor det fremgik, hvem der havde ansvaret for læsning og kontrol, og så overstregede han navnet på kollegaen.

I ulykken ramte en løs godsvogn ind i et lyntog med 131 passagerer og tre DSB-ansatte om bord.

Otte personer blev dræbt, og fire blev alvorligt kvæstet i ulykken. 12 af passagererne fik lettere skader i sammenstødet.

På grund af antal dræbte og tilskadekomne er det den værste togulykke i Danmark i 30 år.

Advokat Henrik Karl Nielsen repræsenterer tillidsmanden og bekræfter fyringen.

/ritzau/