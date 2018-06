Tilsyn kritiserer PET for ikke at overholde slettefrister

Det sker i et "ikke ubetydeligt omfang", at PET ikke overholder slettefrister i PET-lovgivningen.

Det sker for ofte, at Politiets Efterretningstjeneste(PET) gemmer oplysninger, der ifølge PET-lovgivningen burde være slettet. Sådan lyder kritikken fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne fredag.

Tilsynets kontrol med PET viser blandt andet, at PET "i et ikke ubetydeligt omfang ikke har overholdt slettefristerne i PET-lovgivningen".

I tilsynets rapport kan man læse, at tilsynet har trukket tre stikprøver i sager, der er mere end 10 år gamle. Her fandt tilsynet, at i 24 procent af de sager, det kiggede i, burde hele eller dele af sagen være slettet.

- Tilsynet tilkendegav sin opfattelse over for PET, som erklærede sig enig i, at oplysningerne burde have været slettet, skriver tilsynet.

Efter tilsynets stikprøver har PET gennemgået alle sager, der er ældre end 10 år i det tidligere journalsystem.

I den forbindelse fandt PET selv, at hver niende sag havde "uregelmæssigheder" herunder, at den overordnede slettefrist var overskredet.

Ifølge tilsynet har PET dog forsøgt at rode bod på skaden:

- Tilsynet har imidlertid noteret sig, at PET har iværksat en række initiativer med henblik på at sikre, at tjenesten for så vidt angår sager i det tidligere journalsystem og i et elektronisk arkiv fremover overholder lovgivningens krav om sletning eller forlængelse af slettefristen for sager, der er ældre end 10 år.

I en skriftlig kommentar til Ritzau skriver justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at han noterer sig kritikken.

- Slettefristerne i PET-lovgivningen er en central del af regelsættet. Derfor er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende, at PET ikke i alle tilfælde overholder slettefristerne, siger han.

- Der må ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved PET’s håndtering af informationssikkerheden.

- Det siger sig selv, at det er afgørende, at PET tager kritikken meget alvorligt og sørger for, at der så hurtigt, som det er muligt, bliver rettet op på de forhold, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne har påpeget.

Også PET-chef Finn Borch Andersen siger i en pressemeddelelse, at han tager tilsynets bemærkning "meget alvorligt".

- Derfor har PET også i dialog med tilsynet arbejdet målrettet med at implementere nye tiltag, som skal sikre, at vi i PET overholder de gældende regler og retningslinjer.

