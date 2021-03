Tiltale: 41-årig ville med hammer dræbe tidligere chef

Anklagemyndighed vil have bornholmer dømt til anbringelse i psykiatrien på ubestemt tid for drabsforsøg.

Ved en baggård på Åkirkebyvej i den centrale del af Rønne stod en 41-årig mand på lur. Klokken var 19.45 den 10. august, da en 57-årig mand intetanende ankom til stedet.

Kort tid efter var den 57-åriges liv i fare, mens den anden mand var på vej væk fra adressen.

Med en hammer havde den 41-årige slået den 57-årige flere gange.

Hammeren ramte hovedet og resulterede i flere kraniebrud, blødninger i hjernen og brud på flere ansigtsknogler, lyder det i et anklageskrift mod den 41-årige.

Han er tiltalt for drabsforsøg. Og står det til anklagemyndigheden skal han dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Den tiltalte har i et grundlovsforhør tidligere forklaret, at han havde skygget sit offers færden og gemt sig i en carport tæt på den 57-åriges hjem og fulgt efter ham ind i baggården.

Efter adskillige slag - også mens den 57-årige lå ned på jorden - stillede han hammeren fra sig og gik mod sin parkerede bil, lød det i grundlovsforhøret mod manden ifølge TV2 Bornholm.

Til politiet har den 41-årige forklaret, at han arbejdede for manden nogle år tidligere. Han havde i noget tid følt, at den 57-årige forsøgte at forgifte ham, og at hans telefon blev aflyttet.

Pårørende til den tiltalte har i forbindelse med sagens efterforskning fortalt politiet, at den 41-årige "virkelig havde brug for psykiatrisk hjælp", skrev TV2 Bornholm i forbindelse med grundlovsforhøret.

Sagen om drabsforsøg bliver behandlet ved Retten på Bornholm den 29. marts. Der er kun afsat denne dag.

Hvis han bliver idømt anbringelse uden længstetid, betyder det, at han skal bo på en psykiatrisk institution eller afdeling, hvor der konstant er overvågning. Han vil i den forbindelse være frihedsberøvet.

At dommen er på ubestemt tid, vil sige, at det er op til den behandlende overlæge og i sidste ende retten, hvornår den dømte kan komme på fri fod.

Forud for retssagen er den 41-årige varetægtsfængslet og surrogatanbragt i psykiatrien.

/ritzau/