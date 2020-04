Tiltale: Ansatte blev truet med skud under fangeflugt

- Hvis du trykker på alarmen, så skyder jeg dig, truede 24-årigt bandemedlem angiveligt med under flugt.

Syv mænd er blevet tiltalt i forbindelse med en opsigtsvækkende fangeflugt fra psykiatrisk afdeling på sygehuset i Slagelse i november.

Og ifølge anklageskriftet gik det voldsomt for sig, da det lykkedes et 24-årigt bandemedlem at stikke af fra afdelingen.

Ifølge tiltalen fik han hjælp fra en 18-årig mand, som sammen med den 24-årige truede personalet på afdelingen. Det gjorde de med henholdsvis en gaspistol og en gasrevolver med løsskudspatroner, lyder det.

Det er tidligere kommet frem, at de to skydevåben blev smuglet ind på afdelingen i en kageæske.

Våbnene pegede de på to af de ansatte og tog fat i dem. Desuden afgav den 24-årige et skud, hvorefter han pegede på to andre ansatte med et skydevåben, lyder det i anklageskriftet.

- Kom ikke nærmere, ellers skyder jeg. Hvis I rører på jer, skyder jeg jer, truede den 24-årige angiveligt med. Ellers skal han have sagt noget lignende.

Han skal også have peget på den ene ansattes hoved og råbt noget lignende: "Hvis du trykker på alarmen, så skyder jeg dig". Herefter holdt han angiveligt et skydevåben mod en anden af de ansattes hoved og råbte: "Jeg skyder".

Herefter tvang den 24-årige og den 18-årige to af de ansatte til at lukke dem ud afdelingen.

De fem andre i sagen er ligeledes tiltalt for at have truet personalet, da de ifølge anklageren har deltaget i planlægningen af flugten. De tiltales også for at have hjulpet med flugten.

Ifølge anklagemyndigheden deltog de fem andre ved at være i biler, som deltog i flugtaktionen.

En 24-årig mand, der kørte i en BMW hjalp ved at køre den 18-årige til den retspsykiatriske afdeling, hvor teenageren altså skal have hjulpet med selve befrielsen.

Føreren af BMW'en skal ligeledes have kørt det 24-årige bandemedlem og den 18-årige væk fra afdelingen efter flugten.

Umiddelbart efter satte bandemedlemmet og den 18-årige sig dog over i en anden bil - en VW Polo - som de blev kørt væk i af den fjerde mand, som er tiltalt i sagen.

De sidste tre tiltalte deltog ifølge anklagemyndigheden i flugtaktionen i to følgebiler - en Opel Insignia og en Mercedes.

En eller flere andre ukendte gerningsmænd skal ifølge anklagemyndigheden også have hjulpet med flugten. Men de er altså ikke identificeret.

Det er planen, at sagen begynder i retten 7. maj. Den vil vare seks dage.

