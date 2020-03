Tiltale: Brittas børn fik heste og biler for styrelses penge

Britta Nielsen er dømt for at have svindlet for 117 millioner kroner. Onsdag begynder sagen mod hendes børn.

Da Britta Nielsen svindlede sin arbejdsgiver, Socialstyrelsen, for omkring 117 millioner kroner, fik hendes tre børn en stor bid af kagen.

Sådan lyder i hvert fald anklagen mod den 39-årige søn og de to døtre på 32 og 35 år, der onsdag skal for Retten i Glostrup. De nægter sig skyldige.

Her er de tiltalt for groft hæleri for samlet cirka 51 millioner kroner i forbindelse med morens svindel.

Ifølge anklagen modtog børnene udbytte fra eller medvirkede til at sikre og skjule udbytte fra Britta Nielsens bedrageri i Socialstyrelsen, da de direkte eller indirekte modtog penge eller værdier for millioner af kroner.

I anklageskriftet mod børnene fremgår det, at pengene til dels skal være brugt på heste og biler.

Blandt andet fik datteren Nadia Samina Hayat ifølge anklagen i februar 2012 overdraget ni heste til en værdi af knap 1,2 millioner kroner. En af hestene Ophenia var 409.750 kroner værd, mens hesten Muscaran havde en værdi af 335.250 kroner.

Nadia Samina Hayat er tiltalt for et beløb på cirka 37,2 millioner kroner, mens søsteren, Karina Jamilla Hayat, er tiltalt for knap 3,5 millioner kroner. Deres bror er tiltalt for knap 10,7 millioner kroner.

Nadia Samina Hayat skal blandt andet indirekte have fået cirka 14,4 millioner kroner, som blev brugt til at betale for blandt andet ridestævner, hesteindkøb, en Audi RS5 samt kontanthævninger.

Karina Jamilla Hayats millioner gik ifølge anklagen blandt andet til at betale for en andelslejlighed i Hvidovre, en Land Rover og en Audi A4 Avant.

Britta Nielsens søn er er derimod tiltalt for at have fået ejendomme eller grunde i Sydafrika, ligesom han også skal have modtaget nogle af pengene på konti i Sydafrika.

Han er desuden tiltalt for besiddelse af børneporno, som blev fundet på hans computer og en ekstern harddisk, da han kom til Danmark 9. november 2018 efter at være blevet anholdt i Sydafrika.

Ifølge anklagen havde han 478 fotos og 571 videoer af børn under 18 år.

Han har siddet varetægtsfængslet i Danmark i mere end et år og tre måneder.

Hans to søstre har imens været på fri fod. Der har ikke været krav om at varetægtsfængsle dem.

Karina Jamilla Hayats mand er også sigtet for groft hæleri i sagen om Britta Nielsens svindel. Der er dog endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses tiltale mod ham.

Sagen mod Britta Nielsen blev 18. februar afgjort med en dom på seks et halvt års fængsel.

