Tiltale: Familie står bag en række grove hjemmerøverier

Anklageren forsøger at sprænge strafferammen i en sag, hvor en kroatisk familie er tiltalt for hjemmerøverier.

En kroatisk familie tyede til meget voldsomme metoder for at få mad på bordet.

Det mener anklagemyndigheden, i en sag hvor et ægtepar og tre af deres sønner står tiltalt for at have udført 26 hjemmerøverier og en stribe indbrud rundt i landet fra 2015 til 2017.

Tirsdag sidder familien samt en af deres mandlige venner på række i Retten i Nykøbing Falster tiltalt for den meget grove kriminalitet.

Den yngste på anklagebænken er 18 år, men det er ifølge senioranklager Susanne Bluhm især hans to ældre brødre, som har ført an.

- Min tese er, at (den ældste bror, red.) og (den næstældste bror, red.) er de egentlige gerningsmænd, som har været ude i husene. Men der er rejst tiltale mod fire, fordi jeg mener, at forældrene har været med til at planlægge røverierne, siger hun tirsdag i retten.

Familien stammer fra Kroatien, og de boede kortvarigt i Sverige, inden familien i oktober 2015 flyttede til Danmark.

Bare en måned senere begyndte de på forbrydelserne, mener anklageren.

Selv forklarer den mellemste bror i retten, at brødrene og faren arbejdede sort.

- Min bror, min far og jeg har arbejdet med biler. Jeg arbejdede med at købe, ordne og sælge gamle biler, siger han.

Hjemmerøverierne, som retssagen blandt andet omhandler, har fundet sted både i Jylland og på Sjælland, hvor ældre borgere har været målet.

Blandt andet skulle brødreparret ifølge anklageren en februarnat i 2017 være brudt ind i et hjem i Rønnede, hvor en cirka 82-årig kvinde boede.

Først stjal de ifølge anklageskriftet smykker og kontanter for cirka 82.000 kroner, inden de begav sig ind i soveværelset, hvor den ældre kvinde lå.

De greb fat i kvinden og trak hende ud af sengen, mens hun skreg. Hendes ankler og hænder blev bundet med gaffatape og plastikstrips. Også om ansigtet fik den ældre kvinde viklet tape, så hun fik svært ved at trække vejret.

Mens en af brødrene bagfra tog fat om kvindens hals, rev den anden bror kvindens fingerringe af så voldsomt, at hun brækkede en knogle.

På gulvet foran sengen efterlod de den 82-årige kvinde bagbundet og med blodudtrækninger i det ene øje, indtil hun op mod ti timer senere blev fundet af sin datter.

Sådan står der beskrevet i anklageskriftet om et af de i alt 26 hjemmerøverier.

Det er så voldsomt, at det ikke er nok med det normale strafmaksimum på ti års fængsel for hjemmerøverier, mener anklageren. Hun vil forsøge at sprænge strafferammen, så familien potentielt kan straffes med fængsel i op til 15 år.

Selv om forældrene ikke var til stede i husene, skulle de have været med til at planlægge røverierne.

Ud over de tre sønner har forældreparret to døtre, der bor i Sverige, samt en dreng og en pige, der er under 18 år gamle.

Fire af de tiltalte nægter sig skyldige i alle tiltaler, mens to personer erkender enkelte forhold delvist.

