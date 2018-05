Tiltale: Fik mor til at misbruge fireårig søn via chat

I marts blev en kvinde dømt for utallige overgreb på sin søn. Nu er en mand tiltalt for at bestille dem.

Gennem tre måneder blev en kun fireårig dreng sidste år udsat for adskillige seksuelle overgreb fra sin egen mor.

I marts blev moren idømt tre år og ni måneders fængsel for de mange overgreb, der ifølge politi og anklagemyndighed skete på opfordring fra en 42-årig mand.

Torsdag indleder Retten i Lyngby så sagen mod manden, der angiveligt opfordrede moren til at forgribe sig på sin søn.

Manden og kvinden kom i kontakt med hinanden på et socialt medie. Kontakten udviklede sig til, at manden via en chat opfordrede kvinden til at misbruge drengen på forskellige måder, mener anklagemyndigheden.

Hun filmede overgrebene og sendte dem til manden.

Misbruget af den lille dreng foregik på en adresse i Charlottenlund mellem juni og september sidste år. Nogle gange bestilte han flere overgreb på samme dag, lyder det i anklageskriftet.

Den 42-årig mand er tiltalt for medvirken til voldtægt af drengen i flere end 20 tilfælde ved at opfordre moren til at have andet seksuelt forhold end samleje med ham.

Ifølge anklageskriftet medvirkede han også i perioden til at krænke drengens blufærdighed flere end ti gange.

Desuden forsøgte han at få kvinden til at have samleje med sin søn. Det mislykkedes dog ifølge anklageskriftet, "idet hun frygtede at blive opdaget".

Manden fik også flere gange kvinden til at tage pornografiske fotos af sin fireårige søn og sende dem videre til ham.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvor mange fotos det drejer sig om. Men i sagen mod moren kom det frem, at hun ved 11 lejligheder tog billeder af drengen, og at i alt 59 fotos blev videresendt.

Moren erkendte sig skyldig, mens manden nægter, at han skulle have opfordret hende til at begå overgrebene.

Anklageren har rejst sagen som en nævningesag. Det betyder, at man går efter mindst fire års fængsel til manden. Han har dog fravalgt nævninger, så det bliver en dommer og to domsmænd, der skal afgøre, om han er skyldig.

Der ventes dom i sagen 28. maj.

/ritzau/