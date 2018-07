Bedøvede og voldtog teenager: Sjældent vi ser det i Danmark

Anklagemyndigheden kræver lange fængselsstraffe og udvisning for usædvanligt groft overgreb i Herning.

En 19-årig kvinde blev ifølge anklagemyndigheden forulempet på det groveste, da fire mænd i december sidste år bedøvede og voldtog hende i Herning.

Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi har tiltalt de fire mænd for i forening at have givet kvinden et ukendt stof og dermed bragt hende i en tilstand, hvor hun ikke kunne gøre modstand.

Ifølge anklageskriftet tvang mændene herefter deres offer til oralsex og indførte forskellige genstande i hendes underliv.

- Der er tale om en art forbrydelse, vi sjældent ser i Danmark, siger anklager Iben Ernst Bøttker med henvisning til den omstændighed, at kvinden var bedøvet.

- Trods det faktum, at de tiltalte havde dopet kvinden, har vi en detaljeret viden om, hvad hun er blevet udsat for. Det har vi, fordi de undervejs har filmet og taget billeder af dele af overgrebet og distribueret billedmaterialet via det sociale medie Snapchat, siger anklageren.

De fire tiltalte, der er i alderen 23 til 26 år, har siddet varetægtsfængslet siden 9. december 2017.

I forbindelse med efterforskningen har politiet fået kendskab til, at voldtægten i december 2017 tilsyneladende ikke står alene.

Yderligere tre tilfælde af voldtægt begået i perioden 2013-2017 i Herning indgår således i anklageskriftet. En af de fire mænd er tiltalt i alle disse tre forhold. I to af sagerne skal overgrebene være begået sammen med en af de andre tiltalte.

- Det er gennemgående i sagerne, at mændene har udnyttet en eksisterende relation til at lokke kvinderne ind i en situation, hvor de er blevet frataget muligheden for at modsætte sig handlingerne, siger anklager Iben Ernst Bøttker.

Når overgrebene først er kommet frem nu, hænger det ifølge hende sammen med, at de forurettede har været i tvivl om, hvad de egentlig har været udsat for, eller også har de forsøgt at glemme overgrebet.

Ud over voldtægt er en af mændene tiltalt for under varetægtsfængslingen at have forsøgt at smugle et brev ud af arresten.

I brevet, som blev opsnappet af arrestpersonalet, opfordrede han et vidne til at afgive falsk forklaring. Desuden forsøgte han ifølge politiet at få vidnet og sin egen familie til at true den 19-årige kvinde til tavshed.

Sagen mod de fire mænd er rejst som en nævningesag. Det vil sige, at der er krav om mindst fire års fængsel til i hvert fald en af de tiltalte.

For tre af de tiltalte, som ikke er danske statsborgere, har anklagemyndigheden desuden nedlagt påstand om udvisning med indrejseforbud for bestandigt.

Ved Retten i Herning er der afsat otte retsdage til sagen. Det første retsmøde finder sted 14. august. Dommen ventes 31. august.

/ritzau/