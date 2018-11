Tiltale: Lastbiler fragtede flere ton hash til Danmark

Fem er tiltalt for at smugle hash til Danmark. Det er usædvanligt, at bagmændene er fundet, mener anklageren.

Fire mænd har smuglet næsten fire ton hash fra Spanien til Danmark i lastbiler.

Sådan lyder anklagen i en sag, som Retten i Næstved indleder fredag.

Mændene har ifølge anklagemyndigheden på under et år organiseret, transporteret, skjult, modtaget og opbevaret 3902 kilo hash, der kom fra Spanien til Danmark.

Politiet mener at have fanget bagmændene, og det er i sig selv usædvanligt, lyder det fra senioranklager Rasmus von Stamm.

- Det er lykkedes politiet via en længere efterforskning at finde frem til bagmændene, der står bag distributionen og indførslen af hash. Det er lidt usædvanligt, siger han.

Han tilføjer, at sagen også alene målt på mængden af hash adskiller sig fra de fleste andre.

De tiltalte er fire mænd mellem 38 og 51 år.

Derudover er en 37-årig kvinde i et andet forhold tiltalt for at have modtaget, opbevaret og udleveret mindst 846 kilo hash. I det forhold er tre af mændene også tiltalt.

Dermed er tre af mændene tiltalt for indsmugling af mindst 4,8 ton hash.

Sagen er en del af en større narkosag, som politiet har døbt "Operation Snake". Flere personer er allerede dømt i sagskomplekset.

Af de fem personer opholder fire sig i danske myndigheders varetægt, mens den 51-årige mand ifølge anklagemyndigheden formentlig gemmer sig i Spanien.

Det spanske politi er blevet bedt om at hjælpe med at finde ham, men det har indtil videre været uden held. Det danske politi leder også.

- Det er ikke lykkedes at finde ham dernede. Det er vores opfattelse, at det er, fordi han ikke vil findes, siger Rasmus von Stamm.

Senioranklageren forklarer, at det ikke er sikkert, at den 51-årige mand dukker op i Næstved fredag, men der er dog en mulighed for det.

- Det er svært at spå om. Det kan være, at han selv har en interesse i at få sagen afgjort. Han kan i hvert fald ikke gemme sig for altid, siger Rasmus von Stamm.

Han vil i retten lægge vægt på, hvilken rolle de forskellige tiltalte personer har spillet.

Han påpeger, at der er forskel på at være bagmand og den, der har håndteret hashen i Danmark.

- Jeg forventer, at der vil blive udmålt nogle længerevarende fængselsstraffe, der udmåles i år, siger Rasmus von Stamm og tilføjer, at de tiltalte generelt nægter sig skyldige.

/ritzau/