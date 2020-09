Tiltale: Mand forsøgte at dræbe med flise-kast og kødøkse

En mand gik amok i Brøndby i marts, hvor han ifølge anklager kastede fliser, slog med økse og tog halsgreb.

Med store fliser og en kødøkse forsøgte en dengang 40-årig mand at slå en anden person ihjel en eftermiddag i marts.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi, som har tiltalt manden for drabsforsøg samt flere andre grove forbrydelser.

Episoderne udspillede sig den 19. marts på en plads i Brøndby. Her tog manden ifølge anklageskriftet fat i en flise, der målte cirka 40x20 centimeter, og kastede den mod en person tæt på.

Vedkommende nåede at dukke sig, men det fik ikke den 40-årige til at give op.

I stedet tog han fat i en ny flise med en vægt på over tre kilo, løftede den over hovedet og knaldede den ned i hovedet på personen, fremgår det af anklageskriftet.

Men selv om den 40-årige herefter forlod stedet, var overfaldet langtfra ovre. Han vendte nemlig tilbage, og denne gang havde han en kødøkse i hånden, mener anklagemyndigheden.

Med den løftet over hovedet slog han ud efter den forurettedes baghoved og råbte noget i retning af: "Jeg slår dig ihjel". Folk på stedet nåede at stoppe øksemandens slag, så kun personens jakke blev ramt.

Ifølge anklagemyndigheden jagtede den 40-årige den anden person rundt i det lille område, hvor han slog ud efter vedkommende. Den 40-årige huggede til sidst øksen i en låge ind til området.

Også andre personer kom angiveligt til at være mandens vrede. Ifølge anklageskriftet langede den 40-årige ud efter en 16-årig dreng, som han ramte med en knyttet næve på skulderen, hvorefter han fik fat med en hånd om drengens hals.

Han holdt så hårdt fast, at den 16-årige var ved at besvime, mens manden igen truede med at slå ihjel. Det lykkedes dog drengen at vriste sig fri og flygte.

Da politiet kom og anholdt manden, fik han på grund af coronakrisen et mundbind på.

Det lykkedes ham dog at vriste det af og sige, at han havde corona, hvorefter han ifølge anklagerne hostede politiassistenten kraftigt i ansigtet.

Sagen mod den 41-årige begynder 24. september ved Retten i Glostrup, hvor den bliver ført som en såkaldt nævningesag.

Det betyder, at anklagemyndigheden går efter en straf på mindst fire års fængsel til den påståede øksemand.

/ritzau/