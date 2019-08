Tiltale: Mand tog på borgmester - og voldtog en anden

Et tidligere medlem af EL's bestyrelse i København nægter anklage om voldtægt og blufærdighedskrænkelse.

Københavns Byret tager onsdag hul på en alvorlig straffesag, hvor en borgmester er en af de forurettede.

På anklagebænken sidder et nu tidligere medlem af Enhedslistens bestyrelse i København.

Den 30-årige mand er tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse i forbindelse med en fest i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) hjem.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Manden er anklaget for at have voldtaget en beruset kvinde, som var ude af stand til at forsvare sig.

Manden befølte ifølge anklagemyndigheden kvinden på brysterne, lårene og i skridtet, inden han fuldbyrdede voldtægten.

Mens dette stod på, lå borgmesteren i sengen. Manden er anklaget for at have holdt hende fast samt berørt hende på kønsdelene.

Derfor er han også tiltalt for blufærdighedskrænkelse imod Ninna Hedeager Olsen.

Voldtægten skal være sket 31. marts mellem klokken 8 og 16.

Manden nægter sig skyldig.

Sagen havde personlige konsekvenser for borgmesteren, siden den så offentlighedens lys omkring en uge senere, da hun sygemeldte sig på ubestemt tid.

- Af professionelle er jeg blevet opfordret til at trække stikket i en kortere periode, skrev hun på sin Facebook-profil.

"En kortere periode" var ikke defineret nærmere, og fire måneder senere er borgmesteren stadig sygemeldt med fuld løn uden i første omgang at fremvise en lægeerklæring.

Kommunal- og folketingspolitikere skal nemlig ikke godtgøre, hvorfor de sygemelder sig.

Men efter ønske fra forvaltningen i Københavns Kommune fremlagde Ninna Hedeager Olsen i sidste uge en lægerklæring.

Det ønske opstod, efter at det kom frem, at borgmesteren under sit sygefravær har serveret på sin venindes kro på Tunø, skrev Ekstra Bladet og Jyllands-Posten.

Det, mente forvaltningen, skabte uklarhed om, hvorvidt Ninna Hedeager Olsen fortsat havde lovligt fravær på grund af sin helbredstilstand.

Københavns Byret ventes at behandle sagen over én dag.

/ritzau/