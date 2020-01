Tiltale: Nynazister dumpede trailer med affald hos Ellemann

Retten i Lyngby skal behandle en sag, hvor fire mænd er anklaget for at have chikaneret Jakob Ellemann-Jensen.

Den tidligere fødevareminister og nu formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, blev i maj 2018 chikaneret og fik krænket sin husfred af medlemmer fra Den Nordiske Modstandsbevægelse i en miljøpolitisk aktion.

Det er i hvert fald anklagemyndighedens påstand i en straffesag, som fredag ventes at blive behandlet ved Retten i Lyngby.

I sagen er fire personer tiltalt for at have afleveret en trailer fuld af affald samt vedlagt et skilt hos den daværende ministers bopæl i Birkerød.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, som Ritzau har fået aktindsigt i.

På skiltet stod der blandt andet:

"Den Nordiske Modstandsbevægelse holder dig ansvarlig for den politik, som føres i vores kommune og i vort land!"

"Da du er ansvarlig for, at hele vort land flyder i skidt, fylder vi hermed din bopæl med skidtet. Skidt må tage skidt."

Den Nordiske Modstandsbevægelse beskriver sig selv som en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation.

Et af organisationens politiske mål er "at arbejde for at vinde magten tilbage fra den globale zionistiske elite, som økonomisk og rent militært har okkuperet større dele af verden", står der blandt andet på hjemmesiden.

For et par måneder siden var bevægelsen genstand for opmærksomhed, da to af medlemmerne blev sigtet og varetægtsfængslet for blandt andet at have overhældt 84 gravsten med grøn maling på en jødisk gravplads i Randers.

Sagen fra Jakob Ellemann-Jensens bopæl har dog ifølge anklagemyndigheden ikke racistisk motiv. Anklagen går alene på chikane, og bevægelsen har på sin egen hjemmeside forklaret, at der var tale om en miljøpolitisk aktion.

- De nationalsocialistiske værdier om at bevare naturen må på sigt spredes rundt i verden og erstatte den nuværende, parasitiske tilgang til naturen, som mennesker har.

- Uden det nationalsocialistiske syn på mennesket som en del af naturen med et unikt ansvar for at tage hånd om naturen vil menneskeheden på sigt gå under, lød det i forbindelse med aktionen på bevægelsens hjemmeside i maj 2018.

Det er uvist, hvordan de fire forholder sig til tiltalen. Hvis de bliver kendt skyldige, står de efter alt at dømme til en bødestraf.

