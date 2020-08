Tiltale: Nyt gigantrøveri var planlagt i detaljer

Franskmand dømt i tidligere sag om storkup er igen i centrum i ny sag om enorme røveriplaner.

Det er 12 år siden, at to pengecentraler vest for København med få måneders mellemrum blev lænset for sammenlagt 122 millioner kroner ved spektakulære og voldsomme kup.

Et anklageskrift mod fem mænd viser nu, hvordan et nyt kup angiveligt var planlagt ned i mindste detalje. Et kup, som ikke blev til noget, fordi politiet kom i vejen.

Og for at det ikke skal være løgn, så er en af de tiltalte - franskmanden Tayeb Si M'Rabet - tilmed dømt for et af de to spektakulære røverier tilbage fra 2008, hvor Dansk Værdihåndtering i Brøndby blev stormet af bevæbnet røvere, som stak af med 60 millioner kroner.

Røverne dengang fik adgang ved at smadre en gummiged gennem muren til værdicentralen. Bevæbnet med AK-47 Kalasjnikov-stormgeværer fik de adgang til det lokale, hvor de ansatte talte penge op.

Under flugten satte de ild til skraldebiler, og partisansøm blev smidt for at forpurre politiets jagt.

14 personer endte med at blive dømt for kuppet, som fandt sted 10. august 2008. Godt tre millioner kroner blev fundet, resten er ikke set siden.

Fire måneder tidligere, den 1. april, var det en anden værdicentral, Loomis i Glostrup, der blev stormet. Her brød røverne gennem muren med en teleskoplæsser.

Røverne flygtede i Audier på polske nummerplader. Bilerne var under voldsomme omstændigheder blevet stjålet i Sverige året før. Røverne smed også ved den lejlighed partisansøm på vejen, og det fik fire politibiler til at punktere.

Derudover havde røverne anbragt to bombeattrapper ved politigården i Albertslund.

Udbyttet var 62 millioner kroner. Kun 200.000 kroner blev fundet - de var hos en svensk kvinde i Stockholm. Hun var sammen med seks mænd - også fra Sverige - fængslet under sagen, men beviserne manglede, og alle gik fri.

Den nye sag, som Københavns Vestegns Politi mener at have forpurret har flere ligheder med de to kup fra dengang. Blandt andet planlagde de tiltalte angiveligt at bruge entreprenørmaskiner til at bryde gennem muren.

Røveriet var tiltænkt at skulle gå ud over Loomis' værdicentral i Taastrup vest for København.

De tiltalte er anklaget for at have fremstillet kort med indtegnet mulig flugtrute og med angivelse af punkter, hvor brændende busser kunne anbringes for at forhindre en politijagt.

Derudover planlagde de tiltalte ifølge anklagemyndigheden at forklæde sig. Blandt andet har politiet beslaglagt en silikonemaske og en paryk.

Man har også beslaglagt 11 telefoner, blandt andet af typen Aqualis, som er særligt egnet til krypteret kommunikation.

Ud over den tidligere røveridømte M'Rabet er fire mænd tiltalt i sagen. Det drejer sig om fire svenskere med tilknytning til bandemiljøet i Göteborg.

Svenskerne er ud over røveriet tiltalt for i oktober i Hedehusene at have tvunget an mand ud af hans bil og holdt ham frihedsberøvet i mere end 17 timer.

Under frihedsberøvelsen blev han udsat for vold, og de forlangte en løsesum på en million kroner. Til sidst lykkedes det manden at flygte. Den del af sagen hænger ikke sammen med røveriplanerne.

De tiltalte nægter sig alle skyldige. Sagen bliver behandlet ved Retten i Glostrup i februar og marts næste år.

