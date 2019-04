Tiltale: Ophævet forlovelse førte til knivstik og molotovcocktails

Seks mænd er sat under tiltale i en sag ved Retten i Næstved om forbrydelser på grund af krænket ære.

En mands krænkede ære førte i forsommeren sidste år til, at der blev kastet i alt tre molotovcocktails mod en ejendom i Slagelse og til et råt overfald med knivstik.

Sådan lyder i hvert fald påstanden fra anklagemyndigheden i en straffesag, som indledes mandag i Retten i Næstved.

En kvindes beslutning om at ophæve en forlovelse udløste en hel stribe forbrydelser, hævdes det.

Handlingerne blev indledt i april. "Der vil blive komme skud igennem jeres vindue", lød en trussel.

Nogle dage senere, 4. maj, fik kvinden i en forretning i Slagelse ifølge tiltalen stukket en 9 mm patron i hånden af et par mænd, der ledte efter hendes far eller bror. "Giv ham den og sig, at vi venter på ham", blev der angiveligt sagt.

Godt to uger efter blev der ved to lejligheder kastet molotovcocktails mod en ejendom, men forsøget på brandstiftelse mislykkedes, påstås det. Der var hældt benzin på to rødvinsflasker og en flaske Bacardi Breezer.

1. juni eskalerede det. Iført maskering mødte en skare mænd i to biler op på en adresse i Slagelse, hvor de jagtede tre personer fra kvindens familie, hævdes det.

Den ene blev stukket flere gange med kniv. Situationen var så alvorlig, at han ifølge anklageskriftet var i overhængende livsfare på grund af en punkteret lunge.

Ved angrebet blev der også brugt andre våben. Et baseballbat, en knibtang og et koben tog overfaldsmændene i brug, mener anklagemyndigheden.

Fire mænd er tiltalt for den brutale vold. Yderligere to er anklaget for andre af forbrydelserne. Alle nægter sig skyldige i sagen, som der er afsat fem retsmøder til at behandle. Dommen ventes 10. april.

/ritzau/