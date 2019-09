Tiltale: Tiårig pige blev voldtaget og tævet af plejefar

Retten i Næstved behandler en grov sag, hvor en plejefar er tiltalt for blandt andet seksuelle overgreb.

Seksuelle overgreb, tæsk og trusler på livet.

Det var ifølge anklagemyndigheden hverdagen for en tiårig pige, der gennem et år blev udsat for uhyrlighederne i sit eget hjem i Sydsjælland.

Anklagemyndighedens påstand er, at det var pigens egen plejefar, der var gerningsmanden i sagen, som Retten i Næstved tager hul på i næste uge.

Ifølge anklageskriftet, som Ritzau har fået aktindsigt i, stod overgrebene på fra januar 2006 til februar 2007. Næsten dagligt gik den 63-årige tiltalte mand ind til pigen, hvor han forgreb sig på hende og voldtog hende, lyder anklagen.

Oveni det uddelte han "næsten dagligt" kraftige lussinger i ansigtet samt slag på kroppen, fremgår det af anklageskriftet.

Derudover truede han pigen med at dræbe hende, hvis hun fortalte nogen om de seksuelle overgreb.

Ifølge en retsliste fra Retten i Næstved er det advokat David Neutzsky-Wullf, der er mandens forsvarer.

Men han ønsker ikke at bekræfte, om han repræsenterer manden. Det vides derfor heller ikke, hvordan manden forholder sig til den alvorlige tiltale, da han ikke ønsker at udtale sig.

Det er uvist, hvorfor der først er blevet rejst tiltale i sagen nu, når forholdene ifølge anklagemyndigheden stod på for 13 år siden.

1. april sidste år vedtog et bredt flertal i Folketinget, at forældelsesfrister i sager om seksuelle overgreb skulle afskaffes.

Det betyder, at man ikke længere risikerer at stå i en sag, hvor det er for sent at stille eventuelle gerningsmænd til ansvar for forbrydelser om seksuelle misbrug.

Retten i Næstved indleder sagen den 2. oktober, og dommen ventes næste dag.

/ritzau/