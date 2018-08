Tiltale: Ung mand ville dræbe 17 personer

Usædvanlig straffesag mod mand, der anklages for at opsøge nabo, som han bandt og forsøgte at voldtage.

En mand fra Aalborg er blevet tiltalt for at ville voldtage og dræbe 17 navngivne personer, oplyser Østjyllands Politi. Blandt dem var politidirektøren i Nordjyllands Politi.

I et tilfælde lykkedes det for manden at gøre fysisk skade på en af personerne på listen.

En kvinde på 24 år, som var hans nabo, blev en aften i januar bundet med strips, hvorefter hun blev forsøgt kvalt og voldtaget, hævdes det i det anklageskrift, som nu er udfærdiget.

Tiltalen mod den 22-årige drejer sig om forsøg på drab og forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter i de mange tilfælde.

Manden nægter sig skyldig, og retten skal bruge otte dage til at afgøre sagen.

Netop fordi politidirektøren står på listen, er sagen blevet efterforsket af en anden politikreds på grund af inhabilitet. Det er Østjyllands Politi, som har behandlet sagen.

/ritzau/