Tiltalt for drab og partering er fundet egnet til straf

En 28-årig mand er tiltalt for at have dræbt en kvinde i Hadsund i november 2018. Han nægter sig skyldig.

Da en 40-årig kvinde i november sidste år blev fundet dræbt i en garage i Hadsund, faldt politiets mistanke på en 28-årig mand.

Han er tiltalt for at have slået hende ihjel ved at stikke hende gentagne gange i ansigtet og halsen med en kniv.

Det skriver Nordjyske, der har fået aktindsigt i anklageskriftet mod manden.

Her fremgår det også, at der hverken er nedlagt påstand om en anbringelses- eller behandlingsdom. Det er altså vurderet, at manden er egnet til en almindelig fængselsstraf, hvis han kendes skyldig i det makabre drab.

Den tiltalte mand og kvinden kendte tilsyneladende ikke hinanden, inden de faldt i snak på værtshuset Jagtstuen i Hadsund omkring midnat den pågældende nat. De gik fra beværtningen sammen klokken 01.08.

Cirka to timer senere døde kvinden, efter at hun var blevet stukket ti gange i hals og ansigt, fremgår det af anklageskriftet.

Herefter gik manden i gang med at partere liget, og han var stadig på adressen, da politiet ankom klokken 04.48, lyder anklagerne mod ham.

Den 28-årige blev anholdt på stedet og har siddet varetægtsfængslet i sagen lige siden. Under grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i drab.

Sagen skal ifølge Nordjyske behandles ved Retten i Aalborg 25. og 26. juni.

Den tiltalte har fravalgt, at sagen skal føre som en nævningesag, hvilket ellers er udgangspunktet i sager, hvor anklagemyndigheden går efter en straf på fire år eller mere.

Det kommer typisk på tale i sager om eksempelvis drab, brandstiftelse og røveri.

I stedet bliver den ført som en domsmandssag, hvor altså kun én juridisk dommer og to lægdommere voterer. I nævningesager dømmer tre dommere og seks nævninger.

/ritzau/