Tiltalt for gruppevoldtægt af 15-årig: Hun deltog frivilligt

Tilhørere strømmede til Retten i Næstved, hvor fire drenge sidder tiltalt for at voldtage en 15-årig pige.

Tre 19-årige mænd og en 17-årig dreng sidder i Retten i Næstved tirsdag anklaget for på skift at voldtage en 15-årig pige i et skur ved Sofiendalsskolen i Haslev.

Interessen for tirsdagens retssag var så stor, at retsformand Henrik Kirk Tornberg var nødt til at sende størstedelen af tilhørerne ud af retslokalet igen.

Ifølge de tiltaltes forklaring havde alle fire deltaget i en fest i Greve en fredag aften i begyndelse af maj. En af de tiltalte var blevet kontaktet af den 15-årige pige, som gerne ville mødes med ham i Haslev.

Derfor kørte drengene til Haslev, så han kunne mødes med hende.

Efter ankomst ved Sofiendalsskolen i Haslev mødes drengen med den 15-årige pige, hvorefter de bevæger sig ned til et skur i det nærliggende område.

En af de 19-årige forklarer, at pigen selv knappede sine bukser op, hvorefter de begyndte at have samleje i en oprejst stilling inde i skuret.

- Mens vi har sex, beder hun mig pludselig om at ringe til mine venner, fortæller den 19-årige.

Da de tre øvrige tiltalte kommer ind i skuret, har han stadig samleje med pigen.

- Bliver hun filmet af de andre, da du har sex med hende, spørger anklager Charlotte Skovmand.

- Jeg bemærkede bare, at der var et ekstra lys i skuret, svarer han.

Den 19-årige forklarer efterfølgende, at den 17-årige tiltalte dreng havde samleje med pigen. Men den 17-åriges forklaring er blevet udskudt til næste retsmøde i sagen den 23. september.

En anden af de 19-årige kunne tirsdag fortælle, at han havde samleje med hende som den tredje.

- Hun sagde ikke stop på noget tidspunkt, forklarer han i retten.

Pigen blev efterfølgende hentet af en hvid bil på en nærliggende parkeringsplads. Morgenen efter ringede pigens mor til politiet for at anmelde et overgreb på datteren.

De tre drenge blev anholdt mellem klokken 10.30 og klokken 13 den 2. maj - formiddagen efter episoden.

En af de tiltalte fortæller, at han havde taget en video af samlejet mellem pigen og den 17-årige tiltalte dreng.

- Jeg gjorde selv politiet opmærksom på videoen, fordi jeg ville vise dem, at det ikke var voldtægt, fortæller han.

Men på grund af videoen er flere af dem også tiltalt for besiddelse af børneporno.

Den 17-årige er ikke dansk statsborger, og derfor har anklagemyndigheden nedlagt påstand om, at han skal udvises.

Alle fire nægter sig skyldige.

Der er i alt afsat fire retsdage til sagen.

/ritzau/