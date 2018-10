Tiltalt i enorm amfetaminsag troede han kværnede Viagra

Det overrasker en tiltalt i danmarkshistoriens største amfetaminsag, at han håndterede hård narko.

Tonsvis af hård narko og hash væltede ind over den danske grænse til tre adresser i og omkring København fra 2015 til 2017.

Faktisk ankom 13,8 ton hash og 1,3 ton amfetamin i seks containere i den pågældende periode.

Det mener anklagemyndigheden i en rekordstor narkosag, som torsdag behandles i Københavns Byret.

Her kommer det bag på den 43-årige libanesiske mand, som står tiltalt i danmarkshistoriens største amfetaminsag, at han håndterede hård narko. Det fortæller mandens forsvarer, advokat Rolf Gregersen.

- Det var hans opfattelse, at det ikke var amfetamin, men derimod at det var lægemidler som Viagra, som han stod og kværnede.

Manden erkender i retten kun at have haft 300 kilo hash, samt at have brudt lægemiddelloven for at have håndteret en mindre mængde af det, han troede var Viagra.

De resterende mængder nægter han sig skyldig i.

Anklager Troels Bo Jørgensen har varslet, at han på grund af de enorme mængder narko i anklageskriftet vil forsøge at sprænge strafferammen, der ellers lyder på 16 års fængsel.

Paragraf 88 i straffeloven tillader, at man i særligt grove tilfælde kan forlænge en straf med op til det halve.

Sagen er internt i politiet døbt "Lucky Punch", fordi den enorme narkofangst skyldtes et sandt lykketræf - et tip fra et fragtfirma, hvor en ledende medarbejder blev mistænksom på en forsendelse af en palle, der skulle til Holland.

I den fandt politiet 20. juli sidste år 54,65 kilo hash og 100 piller med 17 gram amfetamin gemt i sorte plastikruller.

Det er ikke lykkedes politiet at beslaglægge den samlede mængde narko, som der rejses tiltale for. Ifølge politiet er en stor mængde allerede sendt sydover, og den enorme sag bygger således på beregninger.

Under en ransagning af yderligere to adresser, fandt man et ringbind med fragtbreve. Her omtales "rolls" (ruller, red.), og det fremgår, at der er sendt seks containere fra 2015 til 2017.

- Vi har kigget på de ruller, vi har fundet, og vi har set, hvor procentvis mange ruller der har indeholdt hvad, siger anklager Troels Bo Jørgensen.

Mens 70 procent af plastikrullerne indeholdt hashplader på seks kilo, var der i syv procent mellem 34-35.000 amfetaminpiller. 23 procent af rullerne var tomme for stoffer.

- Det er den fordelingsnøgle, vi har brugt, da vi lavede udregningen, siger anklageren torsdag i retten.

Yderligere to personer er sigtet i "Lucky Punch". Der bliver først taget stilling til de sagers videre forløb, når sagen mod den 43-årige er afsluttet. Her er sidste retsmøde 31. oktober.

/ritzau/