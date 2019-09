Tiltalt i terrorsag købte små jetfly med syrienkrigers kreditkort

Byret hører om beskeder skrevet i kladder på en gmail. Eftersøgte Basil Hassan kom med nøje instrukser om køb.

To små jetfly til 7470 kroner. Batterier, styresignaler og en spray for 3673 kroner.

Disse og en række andre indkøb endevendes tirsdag i Københavns Byret, hvor tre mænd er tiltalt for at have købt droner, modelfly, kameraer og andet udstyr til Islamisk Stat.

Den ene - ham der er blevet kaldt cykelhandleren - forklarer om de to førstnævnte bestillinger, at han betalte de i alt godt 11.000 kroner med en vens kreditkort. Vennen var rejst til Syrien. Han er senere blevet idømt fængsel i fem år for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

- Han skyldte mig nogle penge. Hans kort lå hos mig. Det er slet ikke usædvanligt. Mit venskab med ham er meget tillidsbaseret, forklarer den tiltalte.

Cykelhandleren siger, at han ikke kan huske de specifikke indkøb. De fandt sted i 2013 og 2014. Han erkender at have modtaget eller hentet pakker fem-ti gange. Anklagemyndigheden mener, at der var tale om i alt 38 indkøb.

Tingene skulle transporteres videre til den udrejste Basil Hassan. Hos Islamisk Stat havde den ingeniøruddannede mand ifølge myndighederne opnået en vigtig position. Han var angiveligt leder af terrorbevægelsens droneprogram.

Den 30-årige cykelhandler nægter sig skyldig. Han troede, at udstyret skulle bruges af Hassans lille firma OnFoundation, forklarer han.

Han udgav sig i øvrigt for at være Hassan ved et møde hos Akademikernes A-kasse. På den måde kunne uberettiget udbetaling af dagpenge fortsætte. I hjemmet i Mjølnerparken i København havde han desuden en telefon liggende, som udelukkende skulle bruges til kommunikation i Hassans navn.

I efterforskningen har politiet endevendt en særlig gmail-adresse. Her skrev Basil Hassan og den 30-årige sammen. De sendte dog ikke mails til hinanden, men nøjedes med kladder. Begge havde adgangskoden.

Basil Hassan kom med specifikke ønsker. "Du skal tage over i butikken og spørge dem, om man kan skifte modul", skrev han for eksempel.

Imidlertid siger den tiltalte, at han ikke kan huske, at han fysisk har været i butikker som Holte Hobby eller andre steder for at se nærmere på de ting, som Hassan bad om.

Sagen behandles af et nævningeting. De skal mødes en række gange, før afgørelsen kan træffes. Dommen ventes til november.

/ritzau/