Tiltalt for at ville dræbe Paludan: Jeg er besat af ond ånd

En psykisk syg mand er tiltalt for et drabsforsøg på Rasmus Paludan. Manden siger, at han er blevet forbandet.

En 53-årig mand begynder at græde i retssalen i Aarhus, da han mandag bliver spurgt til sin psykiske tilstand.

Manden er tiltalt for at forsøge at dræbe Stram Kurs-stifteren, Rasmus Paludan.

- Jeg har sort magi fra 2009. Der er ikke nogen imamer, der vil hjælpe mig, siger han.

Manden mener, at han bliver styret af en djinn - en slags ond dæmon.

Han fortæller i retten, at en tyrkisk kvinde lagde en forbandelse over ham i 2009. Han ville ikke giftes med hende, og derfor forbandede hun ham og rejste til Tyrkiet.

Manden er erklæret sindssyg og har flere gange været indlagt. Han er i øjeblikket varetægtsfængslet i surrogat på retspsykiatrisk afdeling.

Til Stram Kurs-demonstrationen, der fandt sted på grundlovsdag ved Aarhus i fjor, havde manden fået nys om, at Rasmus Paludan ville brænde koranen af.

Manden er meget troende og var oprevet ved nyheden.

- Koranen er hele mit liv, sagde han i retten fredag.

Da den 53-årige ankom til demonstrationen, der foregik ved Digterparken i Gellerup lidt uden for Aarhus, startede situationen med en hård ordveksling mellem ham og partilederen.

- Hold din kæft! Du er et svin, råber han i en af politiets videoer fra hændelsen.

Umiddelbart efter brød han med en kniv igennem afspærringen.

Her blev han dog hurtigt omringet af betjente, der fik manden på skudhold, mens Rasmus Paludan blev eskorteret væk fra stedet.

- Skyd! Skyd! Skyd!, råbte den 53-årige tiltalte til politiet.

Politiet blev opfordret af tilskuere til ikke at skyde - manden var psykisk syg og ville ikke gøre dem noget, råbte de.

En betjent affyrede alligevel et varselsskud. Kort efter blev den tiltalte ramt af et skud i låret.

Bag den voldsomme hændelse står dog også en anden person, mener politiet.

En 41-årig mand er tiltalt for at have medvirket til drabsforsøget - han afgiver forklaring i retten mandag.

Politiet mener, at han har vist den psykiske syge mand et billede af Paludan og opfordret ham til at dræbe ham.

Den 41-årige skulle i øvrigt have skaffet ham kniven, som den 53-årige brød igennem politiets afspærring med.

Sagen forventes afsluttet den 9. februar.

