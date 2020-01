Tiltalt for Yasar-drab: Var i Nordvest for at købe piller

Anklager har fortalt om bevismateriale i sag om drab på radiovært. Sagen er gået i gang mandag formiddag.

Da en i dag 26-årig mand den 19. november 2018 parkerede sin blå Passat i fuglekvarteret i København NV, var det, fordi han skulle købe piller. Det har han i hvert fald forklaret til politiet.

Ikke desto mindre er manden sammen med en anden mand anklaget for at have dræbt Nedim Yasar. De to sidder mandag på anklagebænken i Retten på Frederiksberg.

Det er anklager Jens Povlsen fra Københavns Politi, der fortæller om, hvad de to mænd har forklaret til politiet. Han fortæller også overordnet om, hvilke oplysninger i sagen, der har ført til, at mændene er under anklage.

Radiovært og tidligere bandeleder Nedim Yasar blev dræbt af flere skud i hovedet, mens han sad i sin bil på Hejrevej. Drabet skete, umiddelbart efter at Yasar havde været til en bogreception for bogen "Rødder", der handler om Yasar.

Jens Povlsen viser i retten et billede af Yasars bil efter drabet. Sideruden i førersiden er knust, og bilen er kørt op i den parkerede bil foran.

Anklageren fortæller desuden, hvordan et vidne har hørt skuddet og set, at en person skød ind gennem bilruden. Povlsen fortæller desuden, hvordan videoovervågning viser, hvordan en person kommer til og fra stedet.

Andet videoovervågning viser også, hvordan den blå Passat ankommer til området, og det er anklagemyndighedens opfattelse, at gerningsmanden løber til gerningsstedet fra Passaten. Efter drabet løber han angiveligt tilbage til Passaten.

- Det er politiets opfattelse, at den person man ser først gå og så løbe ad Hejrevej og Glentevej, det er gerningsmanden til skyderiet, fortæller Jens Povlsen.

Politiets efterforskning viste, at bilen tilhørte en mand, BS, men at den reelt blev brugt af et familiemedlem, MS. Det er 26-årige MS, som er tiltalt i sagen.

Anklagemyndigheden mener, at MS agerede chauffør for 25-årige AF, og at det var AF, som gik fra Passaten til gerningsstedet - en strækning på et par hundrede meter.

MS har ifølge anklager Jens Povlsen over for politiet indrømmet, at han var i området. Men han har fortalt, at han var der med en anden end AF. Hvem det var, vil han ikke sige.

AF derimod har forklaret, at det var en aften, hvor der ikke skete noget nævneværdigt, og at han ikke kan huske, hvad han foretog sig.

Jens Povlsen fortæller, at oplysninger fra mobiltelefoner, som angiveligt er blevet brugt af de tiltalte, viser, at de har været i nærheden af hinanden i dagens løb, og at de begge var i Nordvestkvarteret den aften.

Senere mandag skal de to afgive forklaring over for rettens tre dommere og seks nævninger. Retssagen kommer til at løbe over en række dage. Der ventes dom 25. februar.

