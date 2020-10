Tiltalte forbliver tavse i sag om hærværk mod jødiske gravsten

Advokater mener, at to mænd, der anklages for antijødisk hærværk, bør frifindes grundet manglende beviser.

To mænd afviser til det sidste at udtale sig i sagen om hærværk mod en jødisk gravplads i Randers.

- Nej tak, lyder det fra en 39-årig mand, da han af retsformanden i Retten i Randers bliver tilbudt det sidste ord, inden retten trækker sig tilbage for at votere.

Den tiltalte bærer briller, han er iført blå skjorte og lyse lærredsbukser.

En 28-årig mand, der ligeledes er iført blå skjorte, svarer også nej, da han en sidste gang bliver tilbudt at udtale sig.

Da retssagen begyndte for en uge siden, afviste mændene også at udtale sig. De har således forholdt sig tavse gennem fire retsmøder.

De to mænds forsvarsadvokater har argumenteret for frifindelse.

Der er ifølge advokaterne ikke beviser, der ud over enhver rimelig tvivl peger på, at deres klienter er skyldige.

Der er ingen dna-spor efter mændene på hverken gravsten eller de balloner, som de ifølge anklagemyndigheden skal have fyldt maling i.

Der er fundet tøj med grønne malerstænk hos en af tiltalte.

Men det kan ifølge forsvarsadvokat Rasmus Amandusson have en naturlig forklaring.

Han henviser til farven på logoet for den højreradikale bevægelse, som de to mænd angiveligt er tilknyttet.

- Hvad farve er Nordfronts logo, siger han henvendt til dommeren og de to domsmænd.

- Grøn, svarer advokaten selv.

- Derfor er det ikke så underligt, at man finder grøn maling på min klients sko. Det er min opfattelse, at han maler bannere for Nordfront. Det er ikke ulovligt, siger advokaten.

Den 39-årige spiller ifølge politiet en ledende rolle som såkaldt redechef for en jysk afdeling af bevægelsen.

Hans advokat, Lars Nørregaard Knudsen, påpeger ligeledes, at der er tale om en lovlig bevægelse.

Han går efter en frifindelse. Men hvis retten alligevel skulle finde hans klient skyldig, bør straffen ifølge advokaten ligge langt under halvandet års fængsel, som anklageren ellers har krævet.

Forsvarsadvokaten mener, at en passende straf i så fald højst kan være fem til seks måneders fængsel.

De to mænd blev anholdt få dage efter hærværket, der blev opdaget 9. november sidste år.

De var varetægtsfængslet frem til 4. marts, da de blev løsladt af landsretten.

Retten ventes at træffe afgørelse i sagen fredag eftermiddag.

/ritzau/