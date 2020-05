Tiltalte i sag om ni ton kokain kan få ekstra hård straf

Som udgangspunkt er strafferammen i narkosager 16 års fængsel, men straffen kan stige i særligt store sager.

Anklagemyndigheden kræver en ekstra hård straf til de 15 tiltalte i "Operation Goldfinger" - en narkosag om hele ni ton kokain.

Det fremgår af anklageskriftet i den omfattende sag, som pressen tirsdag har fået indblik i.

Anklagemyndigheden har nemlig rejst tiltale efter paragraf 88, som kan bruges i særligt grove sager.

Som udgangspunkt er strafferammen i narkosager 16 års fængsel, men vælger retten at dømme efter paragraf 88 kan straffen hæves med op til det halve - dog maksimalt 20 års fængsel.

For 13 af de 15 mænd der desuden krav om, at de udvises af Danmark for bestandig.

Mændene er tiltalt for – i forskellig grad – gennem et organiseret netværk at have deltaget i indsmugling og handel med i alt ni ton kokain fra Holland, Belgien og Tyskland i en periode fra 2012 til sommeren 2019.

Kokainen skal være indsmuglet til Danmark og solgt i Danmark og Sverige.

Ni af de tiltalte er desuden tiltalt for at have været i besiddelse af fire pistoler, to håndgranater samt magasiner og patroner.

De 15 tiltalte nægter sig skyldige.

Retssagen begynder til december og ventes først færdig i september 2021.

/ritzau/